Officiel : Les gymnases ouverts aux mineurs à partir du 15 décembre

FRANCE

Crédit photo : GPJ

24 heures après les annonces du 1er ministre Jean Castex qui ont fait craindre trois semaines d'arrêt complet supplémentaires à toutes les associations de basketball, le Ministère des Sports vient de confirmer l'information sortie plus tôt dans la journée : la pratique du basketball sera de nouveau autorisée dans les gymnases à partir du mardi 15 décembre, et ce pour les mineurs seulement.

Les oppositions intertides

Cette pratique du basketball "est possible via des entrainements adaptés respectant la distanciation et donc sans contacts entre les joueurs, précise le Ministère. Cela interdit les oppositions." Une bonne nouvelle pour les clubs et les licenciés qui pourront proposer des séances de reprise physique et de travail inviduel avant et pendant les vacances scolaires.



Reste à attendre le protocole sanitaire complet de la Fédération française de basketball. Pour rappel, les adultes devront eux atteindre le 20 janvier pour reprendre le basketball en gymnase.