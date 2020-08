Officiel : Tony Parker intègre le conseil d'administration de l'OL Groupe

L'ancien basketteur professionnel devenu actionnaire majoritaire et président des clubs de l'ASVEL et de l'ASVEL Féminin Tony Parker prend officiellement du galon au sein de l'OL Groupe, la société qui possède le club de football qu'est l'Olympique Lyonnais. Dans un communiqué, l'OL Groupe annonce ce samedi que Tony Parker intègre son conseil d'administration en compagnie d'Anne-Laure Julienne Camus.

Voici la partie du communiqué concernant l'intégration de TP au Conseil d'administration :

"La présence de Tony Parker au Conseil d’administration d’OL Groupe confirme son engagement dans le Groupe depuis les accords signés avec l’ASVEL en juin 2019 et permettra d’intensifier les synergies commerciales et les projets de développement du Groupe, notamment le projet de construction de la nouvelle arena qui devrait accueillir les matchs de prestige d’EuroLeague de l’ASVEL, ainsi que le développement de la marque OL qui bénéficiera de son image et de sa notoriété à l’international, principalement aux Etats-Unis et en Chine."