Open de France 3x3 : Team BSHOP et Tchaff en patron, Team Paris en difficulté

FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Phase de poule hommes

Dans la poule A, Team BSHOP a su répondre aux attentes. Tête de série numéro 1 et donc perçue comme l’une des favorites de l’Open, la formation emmenée par Adrien Henocq n’a pas fait dans le détail en remportant son duel d’ouverture contre la Sepa Team puis sa rencontre face à Team Brussels. Le dernier match du groupe a vu la Sepa Team s’imposer et ainsi récupérer la deuxième place du groupe, synonyme de quarts de finale.

Si la logique a été respectée dans la première poule, les places qualificatives pour la suite du tournoi ont été plus disputées dans le groupe B. Défaits sur le fil par Bordeaux en ouverture, les représentants de la Team Nantes ont finalement terminé à la première place de leur poule, grâce notamment à un tandem Pontens-Rambaut des grands jours. Si toutes les équipes du groupe ont remporté un match, c’est la formation des Ballistik Bordeaux qui rejoint finalement les quarts grâce au nombre de points marqués en cumulé (36 pour Nantes, 31 pour Bordeaux, 25 pour Rennes). Malgré sa défaite contre Rennes, la tête de série numéro 2 sera présente sur le terrain ce samedi.

Dénouement inattendu pour la poule C également. Tenante du titre, la Team Paris avait pourtant très bien débuté en disposant facilement d’Anvers avant de s’écrouler face à Pau, multipliant les excès de colère et les fautes techniques qui s’en suivent. Une frustration amenée par la justesse du jeu palois, récompensant la volonté et la rage de vaincre de cette formation classée numéro 6. En plus de la qualification en phase finale, Pau s’offre un duel contre la Sepa Team en quart de finale et évite ainsi la Team BSHOP, qui rencontrera les représentants de la capitale dans le véritable choc d’entrée ce samedi.

Dans l’ultime groupe chez les messieurs, la Team Tchaff s’est montrée solide en décrochant la première place de la poule D au dépend du roster des Enfants de Dieu. Toutes deux vainqueures de Hyères-Toulon plus tôt dans l’après-midi, les formations ont clôturé la soirée avec un « choc des habitués » qui a largement tourné à l’avantage de l’équipe Tchaff. Une rencontre sans pour les Enfants de Dieu qui ont perdu leur meneur Amine Khamliche, victime d’une grave blessure au genou gauche. Ils affronteront Nantes demain après-midi tandis que la Team Tchaff aura fort à faire contre Bordeaux.

Quarts de finale hommes

Team BSHOP (1) - Team Paris (3)

Tchaff (4) - Ballistik Bordeaux (2)

Nantes (WC) - Enfants de Dieu (5)

Pau 3x3 (6) - Sepa Team (9)

Phase de poule femmes

Rennes a fait respecter sa loi dans le groupe A. La tête de série numéro 1 a parfaitement lancé son tournoi, remportant ses deux rencontres ce vendredi. Sans trembler, la formation menée par Arzhélenn Chavoutier est parvenue à se défaire des Lionnes puis d'Amat'Heure21 et se hisse ainsi en phase finale de la compétition. Les Rennaises seront accompagnées des Lionnes qui se sont largement imposé lors de leur dernière rencontre en fin d'après-midi.

Dans la poule B, ce sont les Portugaises de Dorime qui ont tiré plutôt facilement leur épingle du jeu. Sous l'impulsion de leur meneuse Marcia Da Costa Robalo omniprésente dans tous les secteurs de jeu, Dorime accède à la phase finale en effectuant également un sans faute sur leur deux rencontres. Deuxième au classement de la saison, la formation Sport Event Team devra se contenter de la deuxième place du groupe, après son succès contre la Team Geneva.

Issue du dernier tournoi de qualification à l'Open jeudi soir, l'équipe Toulous'N & Alsaci'N a créé la sensation à Lille, en terminant à la première place d'un groupe relevé composé de Bordeaux et Göttingen. Soudée collectivement et en place défensivement, la formation Toulous'N & Alsaci'N l'emporte lors de ses deux rencontres et se qualifie pour un quart de finale contre les Lionnes. Bordeaux Ballistik, tête de série numéro 3, a également validé son billet pour la phase finale et nous offrira ce samedi un choc face aux infatigables Rennaises.

Enfin, l'autre sensation de la soirée nous vient de la poule D. Également qualifiée jeudi soir en empochant le dernier billet pour l'Open, la formation Chicago a pris la tête de son groupe en gagnant ses deux matchs de la journée. Elles devancent ainsi la Team Time, tête de série numéro 4 et deuxième du groupe, et Padavky, cinquième du classement initial. Chicago retrouvera la Sport Event Team en quarts tandis que la Team Time sera opposée à l'équipe Dorime.

Quarts de finale femmes

Rennes (1) - Ballistik Bordeaux (3)

Chicago (Qualif.) - Sport Event Team (2)

Dorime (6) - Team Time (4)

Toulous'N & Alsaci'N (Qualif.) - Lionnes (9)

Les quarts de finale seront à suivre dès 15h30 sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la FFBB, ainsi que sur la chaîne Sport en France ce samedi 17 juillet.