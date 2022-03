Paris 2024 : "La salle de basket correspond à un modèle de Jeux plus vertueux", selon Martin Fourcade

La polémique n'en finit pas ! Depuis mercredi, les réactions vont bon train suite à l'article de L'Equipe expliquant le choix du Parc des Expositions comme "salle" pour accueillir la phase de poule du tournoi olympique 2024. Martin Fourcade, qui préside la comission des athlètes de Paris 2024, est revenu sur cette polémique dans L'Equipe :

"On est sur un site qui n'est pas uniquement dédié au basket, et qui respecte tous les critères fixés par la Fédé internationale de basket. Ce ne sont sans doute pas les standards d'une salle de NBA, mais c'est aussi ce qu'on aime aux Jeux Olympiques, c'est d'avoir une horizontalité entre tous les sports. C'est un site mutualisé avec d'autres disciplines (volley, tennis de table et haltérophilie), qui répond aux enjeux en termes budgétaire et écologique. Sur les JO de Pékin, on a reproché au mouvement sportif d'avoir des Jeux déconnectés de toute logique économique, écologique, commerciale... Là on essaie de proposer un modèle de Jeux plus vertueux, plus en phase avec les attentes de tout le monde. Ça veut dire faire certains choix, assumés et aussi pris avec la commission des athlètes".