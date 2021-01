Pas de reprise des championnats amateurs français dans l'immédiat, saison blanche chez les amateurs belges

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : GPJ

S'adaptant au calendrier gouvernemental, la Fédération française de basketball (FFBB) avait prévu que les championnats pour mineur pourraient reprendre dès le mois de janvier et ceux pour adultes (après un retour dans les salles le 20 janvier) le week-end du 13-14 février. Mais le gouvernement ayant encore repoussé le retour des adultes dans les gymnases à cause de la remontée des cas de COVID-19 et empêchant toujours les contacts / oppositions lors des entraînements pour mineurs, la FFBB s'est résolue à repousser la date de reprise des championnats.

Voici le communiqué de la FFBB :

"PAS DE REPRISE DES CHAMPIONNATS AMATEURS Lors de la première réunion du nouveau comité directeur de la FFBB qui s’est tenue ce week-end à Paris, celui-ci a décidé de ne pas reprendre les championnats amateurs pour l’instant. Suite aux annonces du Premier Ministre Jean Castex le 7 janvier dernier, la FFBB a décidé de différer la reprise des championnats amateurs. Seuls les mineurs sont autorisés à pratiquer sans aucun contact.La fédération consulte, ce début de semaine, ses ligues régionales, comités départementaux et territoriaux, afin de faire un nouveau point sur la globalité des compétitions. Elle fera une communication précise sur l’issue de la saison dès qu’elle aura plus de précisions de la part du gouvernement sur la situation du sport en France."

En Belgique, la saison a été déclarée blanche des catégories U14 à U21 en Wallonie par l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball. La Flandre, via Basket Vlaanderen, la fédération néerlandophone de basketball, l'avait précédée.



"Au vu des chiffres de la pandémie à nouveau en hausse, au vu de l’annonce des experts scientifiques de vendredi, au vu d’une éventuelle reprise des activités, tous sports confondus, début mars, le redémarrage rapide des compétitions devient très difficile. Ce qui signifie qu'un déroulement normal et correct des compétitions avec suffisamment de matches ne peut plus être garanti."

Basketball Belgium a également décidé de ne pas reprendre les compétitions nationales masculines (les niveaux TDM1 et TDM2). Les clubs pourront s'inscrire à nouveau la saison prochaine au niveau où ils jouaient en début de cette saison. Les premières divisions nationales, masculines et féminines, continuent.