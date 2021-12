Pass vaccinal obligatoire pour les basketteurs de haut-niveau à partir du 15 janvier

Dans le projet de loi proposé par le gouvernement à l'Assemblée Nationale, le domaine du sport n'échappe pas aux restrictions. En plus des jauges limitant le nombre de spectateurs (5 000 personnes en extérieur, 2 000 en intérieur) à partir du lundi 3 janvier, toutes les personnes présentent dans la salle devront être vaccinées, y compris les joueurs et membres du staff a confirmé L'Equipe.

"Dans la mesure où les établissements sportifs - stades, gymnases, salles de sport - seront soumis au pass vaccinal pour les plus de 12 ans si le texte est adopté par le Parlement, alors en effet, les sportifs de haut niveau qui ne sont pas vaccinés, tout comme les spectateurs qui sont dans le même cas, ne pourront plus accéder aux enceintes sportives. Pas à cause de leur statut, mais à cause de l'obligation d'avoir ce pass vaccinal", a déclaré à France Info Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports.