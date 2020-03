Pendant le confinement, rejoignez-nous !

FRANCE

Crédit photo : BeBasket

A cause de la pandémie de coronavirus, la société est à l'arrêt et le basketball avec. Pour s'occuper en dehors de nos autres activités, professionnelles et familiales, nous n'avons plus l'occasion d'aller mettre la balle dans le panier ou regarder les autres mettre la lancer dans le cercle.

L'actualité, en grande partie liée à la suspension des championnats et aux différents scénarios de reprise (ou non) à terme, en est forcément réduite. BeBasket, qui se veut être avant-tout un agrégateur d'informations - à savoir que nous réunissons sur une seule plateforme l'actualité du basket français et des Français du basket -, change ses habitudes et tente d'aborder d'autres sujets, toujours liés au basket bien entendu. Vous avez pu le constater ces derniers jours.

Un contenu qui s'adapte à la période d'arrêt

Le trafic diminue bien entendu (-40% de pages vues depuis une semaine) mais vous restez fidèles. Toutefois, le seul salarié que je suis (depuis janvier, après dix ans d'alternance entre le bénévolat, l'investissement et le semi-professionnalisme) va être passé au chômage technique, comme bon nombre d'entre vous. Toutefois, avec le soutien de quelques contributeurs historiques, je resterai bien sûr actif sept jours sur sept pour vous partager, à notre façon, l'actualité du basketball français.

Comme nous avions coutûme de le faire, essentiellement lors de nos premières années (sur catch-and-shoot.com), nous faisons appel à des volontaires, pour renforcer notre rédaction, le temps de cette suspension. Il n'est pas question bien entendu de profiter de bénévole.s pour remplacer notre travail. Mais c'est l'occasion peut-être pour certains, qui suivent l'actualité du basketball français tous les jours et se sentent capables d'écrire un article (avec de l'aide éventuelle), de découvrir une nouvelle activité et de parler de leur passion, à travers des portraits, interviews, sujets développés, podcasts ou autres. Toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues et nous pouvons les recueillir en répondant à vos éventuelles demandes, par courriel. Pour cela, contactez-nous à :

redaction [at] bebasket.fr

Merci à tous pour votre intérêt !