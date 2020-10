Privé de gymnase depuis le 30 août, le club de Narbonne en a fabriqué un pour survivre

FRANCE

Le 31 août, la mairie de Narbonne décidait, par arrêté municipal, de fermer les gymnases pour un mois, au moins. Car depuis, cet arrêté a été prolongé jusqu'au 30 octobre prochain, pour cause de COVID-19. Une décision très dure à vivre pour tous les clubs sportifs de la ville pratiquant leur activité en intérieur, comme c'est le cas du Basket Club Narbonne Méditerranée (BCNM). Cependant, le BCNM ne s'est pas laissé abattre par cette décision qui ne suivait alors aucune recommandation nationale.

"Nous avons reorganisé en une semaine le planning des équipes, coachs, sur les terrains extérieurs à disposition sur deux sites, que nous partageons avec les autres clubs de la ville, nous explique un dirigeant bénévole, Cyril Magadoux. Tous les matchs sont organisés en déplacement."

Un hangar à aménager pour accueillir du public

Néanmoins, jouer en extérieur est possible en septembre voire même début octobre sur les bords de la Méditerranée, mais plus longtemps cela s'avère difficile à cause de la météo, d'autant plus que le club anticipe "une fermeture jusqu'à la fin de l'année civile."

"Dès l'annonce de la prolongation de fermeture, les dirigeants se sont mis à la recherche d'un hangar pour proposer une solution alternative aux entraînements extérieurs, d'autant plus qu'aucun terrain ne disposait d'éclairage. En parallèle, nous avons fait appel à un partenaire qui en deux semaines nous a installé un éclairage provisoire surdeux terrains extérieurs sur notre site principal de Maraussan. Cet éclairage est en service depuis le 5 octobre."

Ce hangar, le club l'a trouvé et a très vite tout en place pour en faire une salle d'entraînement.

"Le hangar que nous louons est brut, il n'y avait pas de lumière, pas de sanitaire... Il fait 50 mètres de long, 20 de large, soit 1000 m². Nous avons fait appel à nos partenaires qui ont répondu présent, un électricien pour la mise en place de l'éclairage, un marchant de matériaux pour la fourniture des éléments de construction de la zone sanitaire (placo, WC, lavabo etc...) que les bénévoles ont construit en un week-end ! Le loyer est très en dessous du prix du marché, cela représente 1 200 à 1 500 euros par mois suivant les consommations d'énergie. Le terrain avec le revêtement est prêté par la ligue Occitanie, le transport était à notre charge (1000 euros) depuis Toulouse. Le comité 11.66 nous a prêté aussi des paniers pour pouvoir créer des terrains pour les petits en travers.

Afin de s'en sortir financièrement, ce club phare du basket audois (235 licenciés en 2019/20) a demandé de l'aide aux institutions.

"Les demandes sont en cours ! Nous espérons évidemment pouvoir avoir un maximum d'aide afin que cette opération soit neutre financièrement pour le club et que nous comptons uniquement les gouttes de sueur."

Pas de matchs officiels de prévus

Quant à la surface du terrain, elle permet une pratique intense. "Le terrain est celui utilisé pour des compétitions officielles 3x3 ou 5x5 en extérieur, c'est un sol en revêtement PVC perforé. Les utilisateurs en sont très contents ! C'est mieux que le bitume extérieur..." Toutefois, il ne pourra pas être homologué pour des rencontres officielles : le BCNM continuera de jouer toutes ses rencontres à l'extérieur. Et il ne sera pas conservé dès lors que les gymnases seront de nouveau ouverts. "Nous devons tout démonter en partant. C'est économiquement impossible pour le club de conserver ce lieu."

Si à cause de la fermeture des gymnases, le club a perdu 15 à 20% de ses licenciés par rapport à 2019/20, de cette énorme difficulté, le club est parvenu à trouver une belle solution temporaire. "C'est une belle opportunité de rassemblement, d'entraide et d'esprit d'équipe, cela représente les valeurs de notre club. Même si tout n(a pas été facile, les licenciés apprécient le fait que nous avons refusé de subir les décisions de fermeture. Le basket en sortira grandi, espérons nous."