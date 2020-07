Retiré des parquets, Angelo Tsagarakis devient coach des U20 à Vernon (Eure)

FRANCE

Crédit photo : Vincent Janiaud

Les futurs jeunes adversaires des U20 du SPN Vernon (Eure) seront peut-être surpris de voir Angelo Tsagarakis (36 ans) sur un banc avec une plaquette à la main et à donner des consignes. Et pourtant, c'est bel et bien le nouveau projet du Franco-grec. Après avoir écumé les parquets de NCAA sous les couleurs de l'Université d'Oregon State dans un premier temps puis de France et Grèce dans un second temps, l'ancien international français du 3x3 se lance dans la formation et le coaching pour une durée d'un an.

Si le choix de venir à Vernon, petite commune de 25 000 habitants située au coeur de la vallée de la Seine, peut interpeller au premier abord, la raison est plus logique pour Tsagarakis. Natif de Mantes-la-Jolie (Yvelines), à quelques encamblures (25 km) de la deuxième plus grande ville euroise, c'est ce qu'on appelle un retour aux sources. Et l'ancienne gâchette des parquets LNB noue des liens avec des éducateurs du club comme cela est expliqué dans les colonnes de Paris Normandie :

« Angelo est comme mon petit frère, répond Emmanuel Jolivet, assistant coach auprès des seniors (en Prénational, ndlr). Il y a 25 ans, il jouait sur notre playground à Mantes. Nous nous sommes reconnectés quand il était au Paris/Levallois, on ne s’est plus jamais perdu de vue depuis. Il m’a dit qu’il voulait passer un diplôme d’Etat (DEJEPS) et qu’il lui fallait une alternance dans une structure basket. C'est comme ça que les choses se sont faites. »

39,5% à 3-points en 283 matchs LNB

Angelo Tsagarakis avait quitté très tôt la France pour rallier la côte Ouest des États-Unis afin de combiner sport et études. Il avait intégré tout d'abord la Casa Grande High School de Petaluma (Californie) en 2002/03 puis est entré à l'Université d'Oregon State jusqu'en 2007 avec un master 1 en commerce international et espagnol en poche et pour terminer il avait rejoint le programme de l'Université d'État Polytechnique de Californie à Pomona le temps d'une année.

Le pistolero franco-grec aura causé quelques dégâts sur les parquets LNB durant presque 10 ans

(photo : Vincent Janiaud)

De retour en France, l'ancien arrière a lancé sa carrière professionnelle par une pige du côté de la JL Bourg au printemps 2008. La montée en Pro A tendait les bras à la JL mais le club burgien laissera filer deux occasions en or (défaite à Beaublanc lors de son premier match pro alors qu'une victoire envoyait l'équipe de Jean-Michel Sénégal dans l'élite puis défaite en demi-finale des playoffs contre Poitiers). Alors le Francilien se rattrapera la saison suivante, dans un petit rôle, au sein de l'armada du Paris-Levallois, vainqueur de la saison régulière du championnat. Véritablement découvert la saison suivante à Saint-Vallier, Angelo Tsagarakis deviendra un véritable spécialiste de la Pro B en faisant quasiment l'intégralité de sa carrière dans ce championnat en passant ensuite successivement par Bourg-en-Bresse (2010/12), Châlons/Reims (2012/13), Boulogne-sur-Mer où il décroche le titre de champion de France et accède à la Pro A pour son unique saison dans l'élite (2013/15) et enfin Vichy/Clermont (2015/16). Et quand on pense à Angelo Tsagarakis, on pense à son bras diabolique qui aura fait mal à de (trop) nombreuses équipes. Véritable artilleur, capable de tirer de n'importe quel coin du terrain, il faisait partie des tous meilleurs shooteurs de l'Hexagone. Bilan en carrière ? Un petit 39,5% à 3 points en 283 rencontres LNB...

Référence mondiale dans le 3x3

Détenteur du passeport grec en août 2016, les origines de son papa, le joueur va faire fructifier son nouveau sésame en main en quittant la France pour la première fois de sa carrière et partir à la conquête de la Grèce. Direction la première division et le club de Trikala en 2016/17 puis Kymi la saison suivante avant de descendre en deuxième division et porter le couleurs de Nikaia. Club qu'il quitte en février 2019.

En 2017, Angelo Tsagarakis remportait le concours de tirs à 3 points avec l'Equipe de France 3x3

(photo : FIBA)

Mais au-delà de son redoutable bras, Tsagarakis - excellent communicant par ailleurs, très bon client pour les médias - est également le pionnier d'une discipline désormais olympique et qui aujourd'hui n'échappe plus aux amateurs et professionnels de basket, à savoir le 3x3. Si le joueur s'est rangé du 5x5, il pratique toujours le demi-terrain même s'il a stoppé sa carrière internationale en janvier 2019.

Une histoire d'amour qui a commencé en 2012 et dont il a porté les couleurs de l'Equipe de France dès cette année-là. Et petit à petit, l'ancien Espoir de Poissy est devenu une référence mondiale dans sa discipline en glanant notamment quelques breloques collectives et individuelles : médaille de bronze au Mondial 2017 à Nantes, double médaille d'or au concours de tirs à 3-points (2017, 2018) et l'argent au championnat d'Europe en 2O17 à Amsterdam. Plus d'autres récompenses comme à l'Open de France ou encore au célèbre tournoi du Quai 54 à Paris, référence mondiale comme tournoi de streetball. En 2015, Tsagarakis était même le numéro 1 français au ranking FIBA.

Bref, une carrière bien remplie. Et dorénavant ce sont les U20 de Vernon qui vont profiter de l'expérience et des conseils d'Angelo Tsagarakis.