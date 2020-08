Réunies à l'Open de France 3x3, Caroline Hériaud et Soana Lucet ont faim

FRANCE

Crédit photo : Grégory Leroy

"L'équipe des Las Campeonas, ce n’est pas rien. Mais je vais essayer de faire le maximum pour les aider. Mais je suis confiante : elles vont faire le taff", lance modestement Soana Lucet. "Comment ça “elles” ? On va faire le taff ensemble", réplique de suite Caroline Hériaud. Habituée des évènements 3x3, l'internationale française a, cette année, convié Soana Lucet, l'une de ses coéquipières à La Roche Vendée BC ces deux dernières saisons, pour remplacer Assitan Koné. "Comment ai-je fait pour la convaincre ? Je lui ai dit qu’il fallait qu’elle teste le 3x3 au moins une fois dans sa vie. Et comme on s’est entraînée ensemble tout l’été, c’est une petite récompense, avant de reprendre la saison (de LFB)." Et la Néo-Calédonienne n'a pas mis bien longtemps à céder à cette alléchante proposition. "Je voulais ne pas mourrir bête, s'amuse-t-elle. Je veux juste jouer et apprécier le moment car cela fait très longtemps qu’on n’a pas touché à un ballon. Personnellement, je voulais tester le 3x3 et c'était la bonne occasion. Avec Caro (Hériaud), toutes les étoiles étaient alignées."

Double tenantes du titre, Las Campeones - composée de Victoria Majekodunmi, Marie Mane, Caroline Hériaud et Soana Lucet - aimeraient bien faire la passe de trois. "On ne va pas se mettre de pression par rapport au titre, nuance la meneuse originaire de Saint-Herblain. On veut reprendre du plaisir et des sensations sur le terrain. On veut kiffer et rejouer au basket. Ça fait plus d’un an qu’on n’a pas joué au 3x3 et toutes les équipes ont changé. La nôtre aussi, avec le renfort de So (Soana Lucet). L'emblématique poste 1 du RVBC sait que la concurrence sera encore plus rude cette année. "Le niveau ne cesse d'augmenter au fil des années. Au 3x3 en 10 minutes - encore plus que sur le basket 5x5 -, tout est jouable. Il va falloir prendre chaque match les uns après les autres et on verra à la fin." Pour le moment, tout se passe pour le mieux pour Les Campeones, avec deux victoires en autant de succès... Avant de pourquoi pas être une nouvelle fois sacrées devant leur coach Emmanuel Body et Océane Monpierre.

À Nantes,

Soana Lucet (à gauche) et Caroline Hériaud (à droite) venues prendre la températeure vendredi après-midi (photo : Théo Quintard)