Roxana Maracineanu : "Sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport"

FRANCE

Crédit photo : Gouvernementfr

Interrogée au micro de RTL ce dimanche dans l'émission "On refait le sport", Roxana Maracineanu s'est exprimée sur le redémarrage des sports collectifs et a donné un avis pas vraiment optimiste. Selon la ministre des Sports, il est impossible pour le monde du sport de revenir à une situation normale si un vaccin contre le Covid-19 n'est pas trouvé. Cette déclaration a de quoi surprendre puisque les premières lueurs d'espoir de découvrir ce fameux vaccin ne sont attendues que pour 2021 minimum.

"Dans une période de confinement, on ne pouvait pas envisager de faire du sport comme avant. Mais tout au long de cette crise je ne jamais cessé de me battre pour le sport. Sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport."

La ministre des Sports n'a pas hésité à rappeler le fait que "le sport fait partie des domaines pour lesquels les modalités de distanciation et les gestes barrière vont vraiment poser problème, y compris à la rentrée si le virus circule toujours. On ne pourra par refaire du sport comme avant." Elle espère que "d'autres mesures seront annoncées le 2 juin, pour que les clubs puissent utiliser les tests pour valider l'état physique et psychologique de leurs joueurs, retravailler et rejouer en groupe."

Un futur compliqué à penser et à organiser

Roxana Maracineanu s'est également penchée sur l'avenir, qui s'annonce compliqué. Outre l'évidente préoccupation sanitaire qui préoccupe le monde entier, nombreuses sont les difficultés auxquelles doivent faire face le gouvernement et les institutions sportives parmi lesquelles l'équité entre les clubs. Tout cela a rendu l'idée d'une reprise impossible si elle était organisée trop tôt, comme l'explique l'ancienne nageuse professionnelle :

"Il faut un certain temps pour se remettre d'un tel confinement et derrière, rejouer, retrouver les réflexes de jeux collectifs. Nous avons eu aussi des clusters en France, situation que n'ont pas connue nos voisins. Pour reprendre des compétitions sportives, il y a une notion d'équité qui est indispensable et on n'aurait pas pu l'avoir sur tout le territoire, car certains auraient repris et pas d'autres."

Concernant le futur, Roxana Maracineanu a énoncé les espoirs du gouvernement, sans pour autant se prononcer de manière franche, remettant la lourde tâche sur les épaules des différentes instances.

"Maintenant, on espère que les compétitions sportives vont reprendre, peut-être mi-juillet, voire début août. Après, quelles compétitions, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux instances sportives. Elles ont eu presque deux mois et demi, quand même, pour en discuter. Les discussions n'ont pas tellement porté sur ce sujet-là alors qu'elles auraient peut-être dû."

Le retour du public possible "de manière dégradée"

Roxana Maracineanu a également eu l'occasion de s'attarder sur d'autres aspects en lien avec la reprise des championnats sportifs comme la présence de public. Selon elle, il est possible d'orner les stades, les salles et autres gymnases de "parcours d'arrivée et de sortie pour aller à son siège" afin de rendre faire revenir les supporters "de manière dégradée". Elle a rajouté que "dans tous ces écosystèmes comme les événements sportifs, ça va être compliqué, même si aujourd'hui dans les stades, on sait gérer les flux de personnes. Tous ces acteurs de l'événementiel sont au travail."