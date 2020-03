Rugby : Vers l'annulation de la fin de saison régulière en Fédérale 1, 2 et 3 ?

FRANCE

C'est une nouvelle dont pourrait s'inspirer la Fédération française de basketball (FFBB). Si la nouvelle a été démentie (voir ci-dessous) par la Fédération française de rugby (FFR), son vice-président en charge du rugby amateur Maurice Buzy Pucheu avait annoncé l'annulation - à cause du coronavirus - de la fin de la saison régulière pour les niveaux Fédérales 1, 2 et 3, ce qui correspond à la Nationale 1 (troisième division), Nationale 2 et Nationale 3 en basket, sur rugbyamateur.fr. Les équipes en tête de ces divisions joueraient les phases finales, si une reprise est possible dans les temps.

"Nous avons décidé d’arrêter le classement à la date du 15 mars, avait-il expliqué. Ce qui signifie clairement que pour les équipes qui ne sont pas en position de se qualifier, leur saison est officiellement arrêtée, oui. [...] Si le confinement s’arrêtait au 15 avril, cela laisserait le temps aux équipes qualifiées pour les phases finales, de se préparer pendant 15 jours et les disputer sous un format “normal”, tout du moins, prévu. Mais cela reste bien évidemment aléatoire compte tenu de la situation évolutive que nous connaissons tous."

Concernant les descentes, cela se ferait au cas par cas toujours selon lui. Ce qui semble pourtant s'ouvrir à d'éventuelles attaques juridiques de la part de clubs qui pourraient se sentir lésés.

"Nous avons prévu de statuer sur le cas de chaque équipe, qui est par définition, différent. Nous ne pouvons pas prendre de décision générale à ce niveau-là. Nous allons donc nous adapter au cas par cas."

Ces déclarations ont été suivies par un démenti de la part de la FFR, à lire en cliquant-ici. Ce scénario ferait partie de ceux à l'étude. Pas plus pour le moment.

Concernant le basketball, le bureau fédéral du samedi 28 mars est censé trancher sur l'avenir de la saison 2019/20, au niveau semi-professionnels et amateurs.