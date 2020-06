Un Open Plus 3x3 dès ce samedi, l'Open de France du 28 juillet au 1er août à Nantes !

FRANCE

Crédit photo : FFBB

Après plus de trois mois sans compétition, voilà que le basketball peut se pratiquer avec opposition depuis ce lundi 22 juin, même si le protocole mis en place par le Ministère des Sports n'a toujours pas été dévoilé. La très dynamique association French Riviera 3x3 a en tout cas obtenu le feu vert des collectivités pour organiser un événement de deux jours liés au 3x3, ce vendredi 26 et samedi 27 juin à Cap d'Ail juste à côté de Monaco. Un tournoi "Open Plus" aura même lieu.

Pour en savoir plus sur le programme, cliquez-ici.

Par ailleurs, la Fédération française de basketball a annoncé que son traditionnel "Open de France" se déroulerait bien du 28 juillet au 1er août à Nantes.