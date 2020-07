Une BD pour sensibiliser : Referee Time planche sur ce que subissent les arbitres

FRANCE

Crédit photo : Referee Time

"Referee Time" est un collectif de passionnés de basketball comprenant cinq jeunes de 20 à 25 ans qui connaissent le monde de la balle orange. Grâce aux réseaux sociaux notamment, ils mettent en place des projets dans le but de changer, de façon innovante, la vision du public sur le travail des arbitres. Leur tout nouveau projet, des plus étonnants, va voir le jour sous le format d'une série de bandes dessinées intitulées "Sensibilisation" et dont le premier numéro se titre : "Ceci n'est pas une Coupe du Monde".

OFFICIEL ! La bande dessinée "Ceci n'est pas une Coupe du Monde" by Referee Time est disponible en précommande ! https://t.co/RIXKIiEjiZ — (@refereetime) June 25, 2020

Synopsis et partenaires

Pour ce premier volet, l'équipe va vous amener à la découverte du personnage qui se prénomme Hugo. À 15 ans, il vient de décrocher son diplôme d'arbitre officiel départemental. Il est impatient d'officier sur son premier match, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Hugo va se rendre compte qu'être arbitre n'est pas aussi simple qu’il n’y parait !

Au travers d'une histoire vraie, inspirée de faits réels et tourner de manière fictive, le lecteur va alors être confronté aux nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les officiels. Pour cela, Referee Time a pu compter sur l'aide de deux arbitres de LNB : Ahmed Aït Bari et Eddie Viator. Le premier, parrain de "Referee Time", a travaillé sur le scénario et sur chaque planches. Son personnage, qui sera le seul à être réel, sera directement intégré à l’histoire. Le second apportera quant à lui toute son expérience et donnera des conseils pour que éviter les mauvais comportements dans un chapitre inédit qui s’appellera "La conférence de presse d’Eddie Viator". De nombreux témoignages d'arbitres viendront également rajouter cette pointe de réalité qui poussera à la prise de conscience, dans un univers où la fiction pourrait faire penser que ce qui est raconté est faux.

"Referee Time" dévoile, en exclusivité, le dessin d'Eddie Viator, réalisé par le dessinateur TONAKPON

Derrière chaque arbitre se cache un homme

"Ceci n'est pas une Coupe du Monde". Dès le titre, "Referee Time" utilise une phrase que tout sportif a déjà entendu, sous cette forme ou sous une autre, au cours de sa jeunesse. Quand les parents des joueurs s'attaquent directement aux erreurs, ô combien naturelles, que commettent les arbitres, comme si c'était la rencontre de leur vie, comme si c'était... une Coupe du Monde. Et pourtant, ces arbitres, contestés et critiqués, sont victimes de comportements qui n'ont pas lieu d'être dans le monde du sport comme dans la société en général. Sexisme, racisme, machisme, homophobie, violences verbales ou physiques... les exemples sont nombreux et certains peuvent paraître choquants et pourtant, ils sont réels et inacceptables. Sans apporter de jugements envers untel ou untel, cette bande dessinée cherche à lutter contre ces comportements, dans le basket, dans le sport et dans la vie de tous les jours. La prise de conscience attendue fait également écho au nombre grandissant de jeunes qui n'ose pas se lancer dans l'arbitrage ou qui abandonne rapidement par peur.

Lucas Diquélou, fondateur de Referee Time : "Le but est que nous arrivions à jouer les matchs ensemble : joueurs, entraîneurs, officiels, public, dirigeants, bénévoles... et toujours dans le respect de l’autre. Sans respect on ne pourra ni avancer, ni faire évoluer notre sport." Louise Paraut, responsable développement de Referee Time : "Ce projet nous tient à cœur car il représente aussi la solidarité, une valeur que le sport nous apprend. N’étant pas arbitre, j’ai rejoint l’équipe de Referee Time pour le collectif, pour unir les membres d’un club et même d’une fédération !"

Un projet basé sur un financement participatif

Une bande dessinée qui parle exclusivement des arbitres ne va intéresser que les arbitres. Du moins, c'est ce que pensent les différents éditeurs qui ont refusé d'aider "Referee Time". Or, comme dit précédemment, l'ouvrage traite d'un sujet de société qui a pour but de toucher un public élargi. Alors, pour aller au bout d'un projet qui leur tient à coeur, les membres de "Referee Time" se sont tournés vers le financement participatif de la plateforme Ulule. L'aspect de solidarité et de communauté servira à l'impression des exemplaires et à la rémunération du dessinateur TONAKPON. S'étant fixé un objectif de 300 commandes, l'équipe de "Referee Time" s'est lancé dans un projet caractérisé de "stressant et excitant à la fois".

D'ores et déjà disponible en précommande, la bande dessinée "Ceci n'est pas une Coupe du Monde" se présente en différentes éditions, allant du pack standard à 10 euros, à des packs plus chers mais qui réservent quelques surprises qui risquent de plaire. Le tout sera finalement disponible dans la dernière quinzaine de septembre.

Un petit mot de l'équipe de "Referee Time" : "On rappelle qu’il nous faut 300 préventes écoulées pour que notre projet voit le jour... aujourd’hui, il nous reste 184 BD à vendre. On compte sur le soutien de tout le monde pour que ce projet qui nous tient à cœur sorte en septembre ! Merci à tous !"

Pour en savoir davantage sur ce projet, sur les différentes éditions disponibles et pour contribuer à ce projet innovant en commandant un ou plusieurs exemplaire, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil en cliquant sur ce lien : CECI N'EST PAS UNE COUPE DU MONDE - REFEREE TIME

Quelques dessins de la bande dessinée "Ceci n'est pas une Coupe du Monde"