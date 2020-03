Volley : La Fédération annule elle aussi la fin de la saison

FRANCE

Crédit photo : FF Volley

Après les fédérations françaises de hockey-sur-glace et handball, c'est au tour de la Fédération française de volleyball d'annoncer la fin de la saison 2019/20, au niveau amateur, en raison du coronavirus. Il n'y aura pas de champion, pas de relégation mais des montées dans les niveaux amateurs nationaux. En cohérence avec ces décisions, les ligues et départementaux devraient prendre la même direction. La Ligue Nationale de Volley, qui gère les trois divisions professionnelles (les deux premières divisions masculines et la première division féminine), n'a pas encore tranché.

Le bureau fédéral de la Fédération française de basketball va lui se réunir ce samedi 28 mars. Il est probable que des mesures similaires soient prises.

Voici le communiqué de FF Volley :