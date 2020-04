[ITW] Mathieu Boyer, meilleure évaluation française de NM1 : "Continuer à progresser, en Pro B ou NM1"

NM1

Crédit photo : JSA Bordeaux Jérome Eveillard

Arrivé à Bordeaux (NM1) lors de l'été 2018, Mathieu Boyer (2,05 m, 24 ans) s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs pivots français de la division. Une progression constante pour celui qui a gravi les échelons un à un. Formé du côté de Saint-Vallier, il a ensuite pris la direction de Sorgues-Avignon (NM3) ou il tournera à 24,3 points de moyenne lors de la saison 2016/17 avec l'équipe réserve. Des performances remarquées qui lui ont permis d'accéder à l'étage supérieur la saison suivante du coté de Feurs (NM2) avec qui il atteint la finale du championnat nationale de Nationale 2 (défaite contre Vitré 65-61). Une participation aux playoffs ou il a d'ailleurs tourné à 18,75 points de moyenne. Fort !

En Gironde, l'occasion lui a été donnée de faire ses preuves en Nationale 1. En sortie de banc, il ne s'est pas fait prier, en tournant dès sa première année à 11 points à 63,5% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds, 1,1 passe décisive pour 13 d'évaluation en 19 minutes de moyenne. Surtout, il a été l'un des principaux acteurs de l'excellente saison bordelaise, terminant dans le top 5 de la division et se qualifiant donc pour les playoffs. "La première année, l'objectif était de se maintenir, or nous avons fait mieux en allant jusqu’en quart de finale", nous a-t-il rappelé.

La meilleure évaluation française du championnat

En 2019/10, Mathieu Boyer a de nouveau passé un cap, faisant de lui l'un des meilleurs joueurs français de la saison. Mobile pour sa taille (2,05 m), le pivot a compilé des statistiques impressionnantes : 15,3 points à 64,2% aux tirs, 7,6 rebonds, 1,1 passe décisive pour 18,6 d'évaluation en 26 minutes de moyenne. Connu pour sa combativité, avec laquelle il obtient plus de 3,72 rebonds offensifs de moyenne (deuxième meilleur rebondeur offensif du championnat), il tire le bilan de sa saison. "Je suis plutôt satisfait, mais il y a quelques points que j’aimerais améliorer en défense comme en attaque. J’aurais aimé le démontrer lors de la seconde phase. Je pense notamment à mon jeu dos au cercle en attaque et à mes déplacements latéraux en défense. J’avais travaillé dessus entre le changement de phase."

Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de mettre à profit tous ses efforts, la faute à ce fichu coronavirus qui a mis fin à la saison 2019/20. Actuellement confiné du coté de Bordeaux, ce véritable passionné de basket continue de s'entretenir physiquement. "Je suis un programme particulier, avec quelqu’un de spécialisé dans la préparation physique (Marc Barendes) pour essayer de bosser physiquement. Je pense que c’est le moment où jamais d’essayer de progresser au vu de la situation." Une dimension physique qui pourrait lui permettre d'avoir une corde supplémentaire à son arc, lui qui est déjà réputé pour son adresse près du cercle et son jeu sur pick and roll.

Reconnaissant, il tient à remercier son club pour la confiance qui lui fut accordée. "Grâce à Bordeaux, j'ai eu l’opportunité de jouer en Nationale 1, ou j’ai pu progresser et me faire une place dans cette division". En fin de contrat, il devrait être fortement sollicité et donc quitter le club bordelais la saison prochaine. "Mon projet, c'est simplement de continuer à progresser, que ce soit en Pro B ou en NM1". Le verra-t-on gravir un nouvel échelon dès cet été ?