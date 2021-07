[Vidéo] Terry Tarpey, l'énergique et solaire ailier du Mans

INTERVIEWS

Crédit photo : Léo Morillon Bad Lion

Fils d'un ancien basketteur passé par Le Mans, Terry Tarpey III (1,95 m, 27 ans) est devenu l'une des figures du MSB, où il évolue depuis 2017. Ailier loué pour son énergie et son engagement sans faille au service du collectif, défenseur redoutable et facilitateur en attaque, il vient de prolonger jusqu'en 2024 dans la Sarthe. Personnalité attachante, riche d'une double culture franco-américaine, Tarpey se livre sur son parcours et son ambition, lui qui vient de rejoindre l'équipe de France en tant que partenaire d'entraînement.





Une interview enregistrée et réalisée par Léo, de Bad Lion. Cliquez ici pour suivre sa chaîne Youtube, et ici pour son compte Instagram.



