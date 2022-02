De la NM2 à l'EuroLeague après être arrivé à Monaco grâce à une recherche Google : Sergey Dyadechko raconte son mandat

INTERVIEWS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sa parole est extrêmement rare. Depuis son arrivée progressive dans les coulisses de l'AS Monaco, en 2013, Sergey Dyadechko avait minutieusement repoussé toutes les demandes d'interview. En même temps qu'il prenait méthodiquement le pouvoir à la Roca Team, en écartant sans ménagement certaines des personnes qui ont compté dans l'ascension du club jusqu'en Pro B : l'ex-président Arnaud Giusti ou les coachs Jean-Michel Sénégal et Savo Vucevic.

Mais force est de constater que sa méthode fut la bonne. Quand il est devenu mécène de l'ASM en 2012, l'équipe de la Principauté végétait encore en Nationale 2. Huit ans plus tard, le dirigeant ukrainien a vu son club remporter l'EuroCup et s'offrir quelques victoires de prestige en EuroLeague, au point de prétendre à une place en playoffs de la compétition reine. Une ascension invraisemblable qui n'aurait pas été possible sans les investissements colossaux du natif de Donetsk.

Pourtant, le mois dernier, Sergey Dyadechko a cédé son poste de président. L'actionnaire majoritaire se prénomme désormais Aleksey Fedoricsev, le patron milliardaire de Fedcom, multinationale spécialisée dans le soufre et l'engrais, ancien sponsor maillot du club de football. À la suite de cette passation de pouvoir, celui qui est désormais le vice-président de la Roca Team a souhaité prendre la parole.



Le 1er mai 2021, Sergey Dyadechko présente le trophée de l'EuroCup aux fans réunis devant Louis II :

le point culminant de son mandat monégasque

(photo : AS Monaco Basketball)



Sergey, vous possédez une relation très profonde avec le basket. Quand et pourquoi avez-vous commencé à jouer ? Quel est votre parcours en tant que joueur ? Avez-vous déjà été entraîneur ou fait autre chose avant de devenir investisseur dans le basket ?

Mon amour pour le basket a commencé à l'âge de 12 ans et a été associé à un événement. En Union soviétique, une compétition aussi intéressante que la Spartakiade d'été des peuples de l'URSS avait lieu tous les 4 ans. C'est quelque chose de similaire aux Jeux Olympiques d'été, mais seuls les meilleurs athlètes de l'URSS sont venus à cette Spartakiade et ont représenté les anciennes républiques soviétiques (Russie, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Géorgie, Lettonie …)

En 1986, l'honneur d'accueillir le tournoi de basket de la Spartakiade revient à Donetsk, non loin de chez moi, à côté du stade de football du Shakhtar. Deux terrains de basket extérieurs en bois avec les tribunes pour 1000 places ont été construits. Et en août 1986, 15 équipes de toutes les anciennes républiques de l’Union soviétique sont arrivées. Parmi elles, de véritables stars du basket européen de l'époque : Marciulionis a joué pour la Lituanie. Volkov, Podkovyrov, Shaptala ont joué pour l’Ukraine. Tkachenko, Goborov, Tarakanov ont joué pour la Russie. Et Sokk a joué pour la Lettonie...

Le tournoi a duré 2 semaines, j'ai vu plus de 20 matchs avec la participation de joueurs TOP niveau. À partir de ce moment, moi, petit garçon de 12 ans, je n'ai plus joué au football, au volley ou à aucun autre sport. J’ai passé tout mon du temps libre sur ces terrains de basket jusque tard la nuit, non seulement cet été-là, mais aussi le suivant. Après cela, j'ai commencé à m'entraîner dur dans la section de basket au niveau que je pouvais prétendre à Donetsk. J’ai joué pour mon école, puis pour l’université. J’ai été stoppé par une rupture des ligaments croisés du genou à l'âge de 19 ans et j’ai été contraint d'arrêter de jouer à un niveau sérieux. Mais l’évidence était là : j’étais tombé amoureux du basket-ball pour la vie.



Sergey Dyadechko à l'époque du BC Donetsk



Et alors que j'avais déjà gagné mon premier capital, je me suis remis au basket en tant qu'investisseur. Un jour en 2007, j'ai reçu un appel de Valery Plekhanov (actuellement entraîneur du club de Kharkiv Sokols et de l'équipe de jeunes d'Ukraine), avec qui j'ai joué au basket au niveau étudiant. Il m'a dit qu'il avait réussi à créer un club professionnel, le BC Donetsk, et qu’ils étaient sortis de la troisième division du championnat d'Ukraine à la deuxième place. Mais que le club n’était pas certain de continuer en raison d’un manque de financement. Il m'appelle dans l'espoir de trouver une personne qui aidera à garder le basket professionnel à Donetsk. À partir de ce moment, je suis devenu actionnaire et président de BC Donetsk.En seulement cinq ans, nous sommes passés de la deuxième division du championnat d'Ukraine au titre de champion d'Ukraine et participant aux quarts de finale de l'EuroCup en 2012, emmené par Sasa Obradovic.

Par la suite, vous avez commencé à développer le basket des enfants en créant une académie qui couvrait toute la région. Pourquoi avez-vous commencé à travailler dans ce sens ?

Je suis né et j'ai grandi à Donetsk, et donc, lorsque le BC Donetsk, que je dirigeais, a atteint un niveau sérieux, j'ai réalisé que sans une fondation sous la forme de l'école du sport avec des jeunes, ce serait très difficile sur du long terme. En Ukraine, il y avait une limite sur les joueurs étrangers avec pas plus de 5 joueurs autorisés. Et il y avait une forte pénurie de joueurs ukrainiens de haute qualité. J'ai donc pris la décision en 2010 d'inviter à Donetsk l'un des meilleurs spécialistes serbes du basket de formation, Miodrag Bojkovic (l'homme, entre autres, qui a découvert le talent de Milos Teodosic). Sous sa direction et avec mes finances, un système a été mis en place dans lequel 16 entraîneurs ont commencé à travailler dans toute la région de Donetsk et environ 800 enfants d'âges différents se sont entraînés avec eux. Ils ont participé avec succès à de nombreux tournois, dont la Ligue européenne junior (YEBL) en obtenant de bons résultats. Beaucoup de nos élèves (Issuf Sanon, Sergiy Pavlov, Vitaliy Zotov), qui se sont ensuite entraînés avec nos entraîneurs pendant plusieurs saisons, sont aujourd'hui des joueurs de l'équipe nationale d'Ukraine.

Malheureusement, la guerre de 2014 qui a frappé Donetsk a mis fin à tout sport professionnel. Nos entraîneurs et jeunes, pour la plupart, ont été contraints de se disperser dans toutes les villes d'Ukraine. Je pense que c'est très difficile pour n'importe quel club professionnel d’exister sans sa propre formation et c'est formidable quand des joueurs locaux jouent pour les meilleurs clubs de l'EuroLegue. Malheureusement, à Monaco, au cours des neuf dernières années, l'école de basket-ball a été séparé du club professionnel, et nous n'avons pas eu l'occasion d'influer sur la qualité du travail des entraîneurs. À la suite de quoi la Roca Team n’a reçu aucun jeune pour jouer dans l’équipe pro.

Pourquoi est-il si important pour vous d'investir votre temps et votre argent dans le basket ?

C'est une bonne question, à laquelle il n'y a pas de réponse unique. La réponse la plus correcte serait tout simplement parce que j'aime beaucoup le basket et que je suis prêt à le regarder pendant des heures. Il y en a qui collectionnent des peintures ou des voitures exclusives. De mon côté, je reçois un maximum d’émotions avec le basket, lors des grandes victoires de mon équipe. Les mots ne peuvent pas expliquer les émotions que j'ai ressenties après avoir remporté l'EuroCup. C'est sans aucun doute ça l’explication.

Le récit de sa tentative d'assassinat :

« Heureusement que j'étais sur le siège passager en position allongée... »

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez déménagé pour vivre à Monaco ? Avez-vous parlé de basket en Principauté avant de vous y installer ?

Jusqu'en mars 2012, j'ai vécu et travaillé en Ukraine et j'étais un homme d'affaires de niveau intermédiaire qui n'a jamais figuré sur la liste FORBES des 100 personnes les plus riches d'Ukraine. J'ai commencé avec une entreprise privée en 2000 à Donetsk, après quatre ans de travail au service des impôts, où je me suis spécialisé dans le contrôle des banques et des grandes institutions financières. Le travail au service des impôts m’a permis d’acquérir des connaissances inestimables en termes de systèmes existants pour gagner de l'argent à cette période du développement de l'Ukraine.

La révolution orange de 2004 a donné une impulsion à mon déménagement à Kiev en 2005. Dans le même temps, avec mes partenaires, j'ai acheté une petite banque Rodovid de taille ukrainienne, que nous avons réussi à faire passer de la 120e place en termes d'actif à la 10e place en l’espace de trois ans. Malheureusement, la crise financière de 2008 a durement touché à la fois l'ensemble du système financier ukrainien et notre banque. Nous nous sommes spécialisés dans les prêts de détail aux particuliers, les prêts par carte, et lorsqu'un jour en 2008 le taux de change de la monnaie nationale est passé de 5 hryvnia à 1 dollar à 12 hryvnia à 1 dollar, 90 % des emprunteurs de la banque ont cessé de rembourser leurs prêts et la banque a eu un important déficit de liquidités. Il a été décidé des actionnaires de la banque et moi-même que cette dernière soit inscrite sur la liste des banques qui seront recapitalisées par l'Etat et préservées.

Pour contrôler le transfert de la banque par le gouvernement ukrainien, un surveillant a été nommé - un ancien député du peuple ukrainien - Alexander Shepelev. Lui et son équipe ont mené plusieurs stratagèmes de détournement de fonds lorsque les premiers financements de l'État sont arrivées au capital de la banque, ce dont moi et mes collaborateurs avons été témoins. Après l'élection présidentielle de 2010, les forces de l'ordre ont engagé un certain nombre d'affaires pénales sur les stratagèmes de détournement de fonds de Shepelev, et j'ai été interrogé sur ces affaires en tant que témoin en 2010-2011.

Shepelev n'a pas trouvé de meilleure solution que de commanditer mon meurtre et a confié cette mission à son parrain et ses gardes. Le 19 mars 2012, lorsque je suis arrivé chez moi en voiture, mon chauffeur et moi nous sommes faits tirer dessus à 5-10 mètres. Heureusement, étant donné que la voiture roulait et que j'avais mal au dos, j'étais sur le siège du passager avant en position allongée avec le dossier baissé. Et aucune des 26 balles qui ont touché la voiture ne m’a atteinte. Mon chauffeur a été blessé, ainsi qu'un passant, qui a été attrapé par les tueurs alors qu'il quittait les lieux de cette scène horrible. La nuit après la tentative d'assassinat, j'ai pris l'avion avec les enfants de Kiev à Nice. A à ce moment-là, ma femme était en voyage d’affaires à Nice, et un jour plus tard, nous avons déménagé à Monaco, l'un des pays européens les plus sûrs. Nous sommes tombés sur Monaco en cherchant "le pays le plus sûr d'Europe" sur Internet, car à ce moment-là, je ne savais pas qui avait ordonné l'attentat contre moi et si des tentatives d'assassinat répétées auraient lieu. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Monaco avec ma famille, j’ai engagé un garde du corps et ne suis retourné en Ukraine qu'en décembre 2012.

En juillet 2012, la police a réussi à élucider cette tentative de meurtre et à en arrêter quatre auteurs. En août 2012, le commanditaire a été identifié – le député du peuple - Shepelev, qui a fui le territoire ukrainien et s'est caché en Hongrie avec un faux passeport. Depuis décembre 2012, j'ai recommencé à faire des voyages d’affaires vers l'Ukraine. En juin 2013, des agents d'Interpol ont arrêté Shepelev à Budapest et, après des tentatives infructueuses pour éviter l'extradition, il a fini tout de même par être extradé vers l'Ukraine en mars 2014. En août 2014, il s'est évadé et s'est caché en Russie jusqu'en 2018. Et ce n'est qu'en 2018, pour diverses raisons, qu'il a été contraint de déménager officieusement en Ukraine, où il s'est caché pendant un certain temps, mais a quand même été de nouveau arrêté. Par un verdict du tribunal, les auteurs de la tentative d'assassinat contre moi ont été condamnés à 10 à 12 ans de prison, et l'affaire contre Shepelev en tant que commanditaire de cette tentative d’assassinat est toujours en cours. Shepelev a également été accusé de deux autres meurtres commandités en 2003 et 2007, dont le meurtre du colonel de police Erokhin. Il est suspecté dans deux autres meurtres commandités en 1996 et 1998. J'ai eu la malchance sur mon chemin de vie de rencontrer une personne habituée à résoudre n'importe lequel de ses problèmes de vie par des meurtres commandités et par la corruption d'agents de la force publique et de tribunaux. Mais il n'a pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait lui résister pendant de longues années et l'empêcher de résoudre ses problèmes de manière corrompue, ce qui est assez typique pour l'Ukraine dans de telles histoires, étant donné le changement constant de pouvoir.



Ou comment une simple recherche Internet a créé l'un des plus grands clubs actuels du basket français...

(photo : Sébastien Grasset)



Quand vous avez acheté le club, que saviez-vous du championnat de France et du basket français ?

Je suis devenu actionnaire majoritaire et président du club en 2013, après que le club n'ait pas réussi à remporter le championnat de Nationale 1 dès sa première saison à ce niveau en 2012/13, malgré mes investissements financiers conséquents en tant que sponsor général. Grâce à cela, le budget du club était au moins deux fois supérieur au budget de l'un des rivaux. A cette époque, je ne connaissais rien au basket français ni à la force des ligues françaises. Je n'avais que de l'expérience, des connaissances et des contacts dans le basket européen acquis au BC Donetsk. J'ai donné pour mission à la Roca Team de passer de la NM1 à la Pro A en deux saisons et de prendre une place prépondérante dans le Championnat de France. Pour cela, tout d'abord, il fallait un bon directeur général et un bon entraîneur. Bien sûr, j’ai fait appel à mes personnes de confiance : d'abord, Oleksiy Yefimov en tant que GM et plus tard Zvezdan Mitrovic au poste d’entraîneur. Chacun d'eux ne m'a pas laissé tomber et ils ont fait preuve d'un professionnalisme au plus haut niveau. Yefimov et Mitrovic ont regardé une quantité incroyable de vidéos de matchs complets, pour repérer des joueurs pour notre club. Tout en passant des centaines d’heures en relation avec des entraîneurs et des agents afin de minimiser les erreurs dans la sélection des différents profils, afin de ne pas dépasser la taille du budget approuvé. Donc pas à pas, en travaillant au maximum 24 heures sur 24 tous les jours, nous sommes arrivés au fait que nous avons remporté trois titres de la Leaders Cup, deux phases régulières de Pro A et des médailles de bronze et d'argent en Ligue des champions.

Un plaidoyer pour une réforme du système de taxation des joueurs



Pensez-vous qu'après neuf ans, le basket français a fait des progrès significatifs, notamment le championnat de France ?

Oui vraiment, le basket des clubs français est devenu bien plus fort en 9 ans ! Il y a deux clubs en EuroLeague, et les performances assez réussies des clubs français dans les différentes Coupe d'Europe sont les principales preuves de l'essor du basket tricolore. Le niveau des joueurs étrangers recrutés par les clubs augmente également d'année en année. Cette saison, la Betclic ÉLITE est la plus forte, la plus homogène et la plus intéressante des neuf dernières années. Chaque équipe peut battre tout le monde, et c'est formidable. Ça suscite beaucoup d'intérêt dans le championnat de France. Mon seul souhait pour les hauts responsables français dans le domaine du sport est d'amener le système de taxation des salaires des joueurs français au même niveau que les pays concurrents voisins. Ce n’est pas correct que des joueurs français qui ont atteint un certain niveau partent dans des clubs d'Espagne ou de Turquie de niveau moyen, dû au fait qu'ils pourront obtenir plus grâce à des économies d'impôts. Cette situation doit être revue tant pour le basketball que pour les autres sports collectifs. Cela ralentit fortement le basket professionnel français.

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans la Roca Team »

Vous avez récemment confié le club à d'autres mains, pourquoi un tel choix ? Est-ce une exigence du gouvernement monégasque ? Serez-vous encore longtemps associé au club ?

J'ai remis le club à M. Alekszej Fedoricsev pour une seule raison. Je rêve de voir la Roca Team dans un avenir proche au niveau des tops clubs de l'EuroLeague. Cela nécessite un niveau de financement approprié. Ma situation financière ne me permet pas de prévoir le budget du club au niveau de l'EuroLegue, et depuis longtemps, je cherchais une personne qui deviendra le principal investisseur du club et brûlera de la même passion que moi. Je suis très heureux d'avoir trouvé une telle personne et l’amour du basket-ball que je vois maintenant dans les yeux de M. Fedoricsev me donne des raisons d'envisager un avenir heureux pour la Roca Team. Je reste actionnaire minoritaire du club et le vice-président aux affaires sportives. Je vais certainement aussi assister aux matches du club à domicile et à l'extérieur comme avant, me tenir au courant de tous les événements du club et aider M. Fedoricsev à faire le bon choix en termes de choix de tel ou tel entraîneur ou joueur au club. Je serai en contact permanent avec l'équipe d'entraîneurs afin de résoudre tout problème dans le club le plus rapidement et le plus efficacement possible. Bien sûr, maintenant M. Fedoricsev aura le droit de prendre la décision finale, mais je vais aussi, comme auparavant, regarder des heures de matériel vidéo sur chaque joueur dans le viseur club et donner mes recommandations basées sur ma vaste expérience de basket-ball. Mon cœur restera à jamais avec la Roca Team et je ne peux pas imaginer ma vie sans ce club.



Le 28 janvier, Sergey Dyadechko et Aleksey Fedoricsev entourent le Prince Albert lors de la réception du Real Madrid

(photo : Sébastien Grasset)



Comment voyez-vous l'avenir de l'AS Monaco Basketball ? Maintenant, vous vous battez pour les playoffs d’EuroLeaue. Si vous n'atteignez pas cet objectif et ne revenez pas en EuroCup la saison prochaine, pensez-vous que le club pourra s’en remettre facilement ?

Je vois l'avenir du club associé à l'EuroLegue. Une fois que nous avons atteint ce niveau et que nous l'avons ressenti, il est impossible de rêver à autre chose. Avant la saison, il nous semblait que l'EuroLegue était une compétition un cran au-dessus de l'Eurocup et qu’on allait vite pouvoir s'y adapter. L'expérience prouve que c'est complètement différent. L'EuroLeague est un niveau absolument incomparable avec l'EuroCup. Le niveau des entraîneurs et des joueurs, le nombre de matchs, les vols, l'ambiance dans les salles, tout est complètement différent. Dès lors, une fois sur place, on ne peut plus s'empêcher de rêver d'y être tout le temps. Si nous ne parvenons pas à atteindre les playoffs cette saison et sommes obligés de revenir en Eurocup, nous nous efforcerons certainement de la gagner une fois de plus et de revenir en EuroLeague. Est-ce que ce sera facile ? Bien sûr que non!! Ce sera très difficile, mais nous ferons de notre mieux comme nous l'avons fait auparavant.

Comment Monaco peut-il continuer à progresser ? Pensez-vous qu'un jour le club pourra obtenir une licence A en Euroligue ?

Assurément, notre principal enjeu à long terme est une nouvelle salle qui répondra à toutes les exigences de l'EuroLegue. Et j'espère vraiment que cette question évoluera dans les années à venir. Sans une salle appropriée, il sera très difficile de prétendre à une licence A. Pour l'instant, nous allons nous battre pour avoir le droit de participer à l'EuroLeague sur une base sportive et rêver d'une nouvelle enceinte.

Cette saison, vous avez dû limoger Zvezdan Mitrovic. C'est une légende à Monaco, il a connu beaucoup de succès. Ça fait partie du business, mais peut-être, humainement, était-ce une décision compliquée ?

En fait, c'était la décision la plus difficile et la plus simple à la fois. Le plus difficile parce que le nom de Zvezdan Mitrovic est inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la Roca Team pour toujours et on ne sait pas si un autre entraîneur pourra apporter autant de titres au club que Mitrovic. Le plus simple est que Zvezdan est l'une des personnes les plus décentes et honnêtes du basket et qu'il a lui-même initié son licenciement afin d'essayer de sauver la saison en EuroLegue. Son licenciement a donc été fait à l’amiable et d’un commun accord comme on peut le voir dans le sport professionnel. Je suis resté en bon terme avec Zvezdan et je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour Monaco au fil des ans. Je suis sûr que Zvezdan Mitrovic montrera encore son talent d'entraîneur au top niveau du basket européen.



Sénégal, Vucevic, Mitrovic, Filipovski, Obradovic : Dyadechko a connu cinq coachs à Monaco

(photo : Sébastien Grasset)



Enfin, suivez-vous toujours le basket ukrainien ? Que pensez-vous de l'avenir ? Pensez-vous que l'équipe nationale aura à nouveau du succès ? Au cours de la dernière décennie, il y avait des joueurs tels qu'Alexey Pecherov, Kirill Fesenko, Sergey Gladyr... Maintenant, peut-on construire quelque chose autour de Svyatoslav Mikhailyuk ?

Bien sûr, je suis le basket ukrainien et je suis très heureux que le niveau des clubs ait augmenté ces 3-4 dernières années, et que les budgets aussi augmentent. Tout en louant le fait que de nombreux joueurs étrangers reconnus jouent en Ukraine. Enfin, depuis de nombreuses années, des petits succès ont été obtenus : Prometey s'est qualifié pour le Top 16 de la BCL, et le basket féminin se comporte très bien aussi. Cependant, en ce moment, un autre retour en arrière de plusieurs années peut se produire. En raison de la menace de guerre, les joueurs étrangers quittent l'Ukraine, les matchs sont annulés ou joués par des équipes de jeunes, et entraîneurs comme joueurs pensent à quitter le pays. Si cette situation avec une éventuelle guerre n'est pas résolue dans le mois qui vient, le basket ukrainien risque de retomber dans le gouffre, comme en 2014... Cela me bouleverse beaucoup... Quant à l'équipe nationale d'Ukraine, cela dépend beaucoup de savoir si Svyatoslav Mikhailyuk et Oleksiy Len joueront pour elle dans les matchs les plus importants. Le nombre de joueurs de haute qualité en Ukraine est très limité, contrairement aux meilleurs paysen Europe. Et il est irréaliste de compter sur des résultats probants dans des compétitions internationales, sans nos joueurs NBA.