ITW Crawford Palmer : "Le Limoges CSP se doit d'être ambitieux"

A Limoges, la stabilité relève de l'utopie. Depuis son arrivée en 2019, le directeur sportif Crawford Palmer (51 ans) a déjà connu deux entraîneurs. Le dernier en date, Mehdy Mary (2019-2021) aura connu une fin anticipée, après des débuts encourageants. N'ayant pas réussi à qualifier le Cercle Saint-Pierre en playoffs cette saison (9e), le technicien a été débarqué par l'exécutif limougeaud. Pour le remplacer, le vice-champion olympique de Sydney et Céline Forte, la présidente, ont choisi de faire appel au premier italien de l'histoire du club : Massimo Cancellieri. Réputé intransigeant et aux préceptes défensifs affirmés, l'ancien entraîneur adjoint de Milan (2013 à 2019) aura pour mission de diriger une équipe absente des coupes européennes. En attendant de démarrer la saison, Crawford Palmer et son équipe s'attèlent à compléter le groupe. Mais la crise sanitaire a grevé les finances du club. Dans ce contexte, ce sera un "effectif réduit" qui devrait entamer la saison régulière. Entretien avec le boss sportif du CSP.

Vous avez décidé de recruter le coach italien Massimo Cancellieri. Pourquoi avoir choisi cet entraîneur ?

Il y a des très bons coachs français. Mais Limoges est un club à part. On avait besoin de son expérience et son énergie. Il a été assistant à Milan pendant 6 ans. Ce qui représentait un gage de qualité pour nous. On a eu un très bon contact avec lui. Sa personnalité nous a fait penser qu'il était l'homme pour relancer la machine après deux années très difficiles en raison du Covid. On veut évacuer notre fin de saison, qui s'est avérée très frustrante.

Le nouveau coach s’est confié sur son arrivée au Limoges CSP et sa vision des choses.

Plusieurs joueurs français sont encore sous contrat. Timothé Cruzol, Hugo Invernizzi, Nicolas Lang, Grismay Paumier. Vont-ils rester au CSP la saison prochaine ?

C'est prévu. Thimothée Bazille (Saint-Quentin) sera de retour de prêt. Comme tous les clubs, on est impacté par le Covid. On ne s'est pas qualifié pour la BCL (Basketball Champions League). Si on a changé de coach, c'est aussi pour cette raison. J'espère que ça n'impactera pas trop l'engouement autour de l'équipe. Il faut qu'on trouve les éléments complémentaires dans un effectif réduit. On a des jeunes joueurs talentueux, auxquels on doit ajouter des pièces manquantes pour que l'équipe soit compétitive. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment.

On évoque quatre à cinq nouveau joueurs. Quels sont les profils que vous recherchez ?

Il y a des postes manquants. On perd (Philipp) Scrubb, Marcus Ginyard et Jerry Boutsiele, qui sort d'une grosse saison. On doit trouver quelqu'un au poste 4. Il va nous falloir deux meneurs, dont un étranger. On ajustera en fonction des moyens qui seront les nôtres.

Après les indemnités de départ versées à Mehdy Mary et Marcus Ginyard, la Covid, à combien estimez-vous l'enveloppe financière ?

On a été fortement impactés par le Covid, malgré les aides de l'Etat. Le public doit être frustré. Cela fait une décennie qu'on n'avait pas obtenu un aussi mauvais bilan à Beaublanc. Moi qui ai joué ici, je peux vous dire que ça n'a pas le même impact lorsque les Ultras sont présents. C'est un club qui se doit d'être ambitieux, avec des fans exigeants. Si on a les joueurs qui s'arrachent et on propose un bon basket, ce sera un premier pas vers une saison réussite.



