ITW Danielle DuPlessis (Basket Fauteuil Canada) : "Notre objectif est de remporter la médaille d'or"

Lorsqu'en 2017, elle s'est tournée vers le basket-fauteuil, Danielle DuPlessis n'imaginait pas gravir les échelons aussi rapidement. A 24 ans, la jeune internationale canadienne va participer aux prochains Jeux Paralympiques de Tokyo (du 24 août au 5 septembre 2021). Pour BeBasket, elle a pris le temps de nous raconter son parcours et évoque avec nous ses objectifs pour ce tournoi olympique.

Un parcours hors du commun

Appelée en sélection canadienne en 2019 suite à la blessure de Melanie Hawtin, Danielle DuPlessis s'est rapidement intégrée. Pour sa première participation aux Jeux parapanaméricains de Lima, elle a remporté la médaille d'or avec le Canada. Une consécration pour la jeune joueuse.

"J'ai commencé le basket-fauteuil à la suite de nombreuses blessures au genou, blessures qui m'ont empêché de courir ou de sauter. Toute petite, je jouais au basket, au volley-ball et au football. Puis, les blessures se sont enchaînées à partir de l'âge de 11 ans. J'ai d'abord eu une déchirure du ligament du genou puis j'ai souffert de graves lésions au ménisque. J'ai soigné cette blessure et je suis retournée jouer au football l'année suivante. Mais au début de la saison, le sort s'est acharné. Je me suis de nouveau blessée au genou gauche.

A partir de cet instant, rejouer au basketball avec des valides devenait de plus en plus difficile pour moi. Je suis passée de l'espoir de jouer au basket à la fac, à porter des tenues rouges de l'équipe féminine de volley-ball. Après deux ans de rééducation, j'étais confiante. J'ai même été autorisée à refouler le parquet, mais très rapidement mes démons m'ont poursuivi puisque je me suis de nouveau déchiré le ligament du ménisque gauche. Les blessures revenaient régulièrement et ce n'était pas seulement de la "malchance". Je n'ai pas pu reprendre le sport et j'avais beaucoup de mal à marcher. Deux nouvelles interventions chirurgicales auraient été nécessaires pour remettre mon genou en place. On m'a rapidement dit que je ne referais pas de sport de sitôt."