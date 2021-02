ITW Nicolas De Jong : "Partir en mission à Beaublanc et faire un coup là-bas"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Avant le clasico à Beaublanc face au Limoges CSP, Nicolas De Jong a soif de victoires. Le capitaine et pivot de l'Elan Béarnais attend une réaction de ses coéquipiers. Il nous en a parlé durant sa riche semaine d'entraînement.

Nicolas, tout d'abord, comment vous sentez-vous physiquement et mentalement après ce retour de blessure et cette période d'incertitude liée à la crise sanitaire ?

Je me sens plutôt bien physiquement, cela a été un coup dur au moral de se reblesser après une si longue absence déjà l'année dernière. J'ai fait des efforts et aujourd'hui, je commence à retrouver un peu mes sensations. On a un tel manque de rythme chez les équipes non européennes comme l'Elan Béarnais cette année que c'est difficile pour moi de me remettre en cannes et de reprendre le rythme des matchs officiels. C'est un paramètre qui est comme ça et il faut faire avec. Cette crise sanitaire est difficile pour tout le monde. C'est difficile aussi pour les fans, c'est difficile de vivre pleinement son métier sans public dans la salle. Pour tous les gens qui aiment l'Elan Béarnais, forcément, c'est plus difficile.

Ce clasico sera essentiel pour l'Elan Béarnais pour espérer repartir sur une bonne dynamique. Comment comptez-vous motiver vos coéquipiers pour cette rencontre si particulière ?

C'est sûr qu'après la contre performance contre Champagne Basket, il nous faut absolument rebondir au prochain match. Le prochain, c'est le clasico à l'extérieur. Ce n'est pas forcément le meilleur match pour réenclencher une dynamique mais on a pas le choix, ce sera à nous de faire les efforts pour faire un bon match et l'emporter là-bas. Sans même parler du contexte du clasico puisqu'il n'y aura pas de public, il faut d'abord se concentrer sur nous et produire les efforts nécessaires pour gagner le match. On est souvent trop court donc il faut absolument gagner en consistance.

Ce changement constant d'effectif et notamment sur le poste de meneur de jeu, est-il un problème en termes de performances et d'adaptation ?

C'est sûr que changer trois fois de meneur en une saison sur le poste le plus important d'une équipe de basketball, c'est difficile. Cela s'amoncelle avec en premier lieu ma blessure ensuite le contexte et l'environnement du club qui risque de changer. C'est la situation dans laquelle on est mais il ne faut pas se résigner à ça et se transcender pour jouer un meilleur basket. On intègre Manu (Lecomte) qui est super volontaire et je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses. A nous de tout faire pour l'intégrer et que cette phase d'adaptation soit la plus courte possible.

La presse évoque beaucoup un possible rachat du club par un trio d'investisseurs américains, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Cela fait partie forcément du décor cette année pour l'Elan Béarnais. Ce bruit incessant autour du club du possible rachat. Possible mais pas sûr. Dans quel contexte ? Quelles modalités ? C'est assez flou, sans l'être, car tout ceci a été annoncé. Ce n'est pas quelque chose qui perturbe le quotidien du groupe, pour autant avec le contexte sanitaire, les esprits vagabondent un peu. A nous de faire plus d'efforts pour rester concentrés, de s'impliquer et se donner à 100 %.

Limoges reste sur une victoire contrairement à Pau. Comment avez-vous abordé cette rencontre ?

Limoges a une équipe compétitive qui reste sur une bonne dynamique. Ils ont pu bénéficier d'un rythme de compétition plus stable en jouant des matchs de BCL. C'est une rencontre normalement très particulière. Cela reste un clasico mais en étant honnête aujourd'hui, cela a moins le goût. Le contexte fait que nous devons aller chercher une victoire et cela reste pour nous un match important. Cela ne sera peut-être pas la même ambiance que d'habitude mais malgré ça, il faudra se transcender.

Vee Sanford a encore brillé contre Champagne Basket, c'est l'un de vos atouts majeurs offensivement. Il faudra s'appuyer sur lui mais aussi être solide défensivement. La défense, c'est la clé du succès selon vous ?

Vee Sanford fait une belle saison offensivement, c'est un de nos leaders en attaque, il nous apporte beaucoup. On se repose beaucoup sur lui, sur Petr (Cornelie) aussi. Je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. A nous de réussir à impliquer et fédérer tout le monde. La défense c'est le plus important. Le dernier weekend on laisse beaucoup trop de points. Marquer 80 points par match, c'est largement suffisant, le tout est de laisser les autres équipes à moins de 80 points. Pour l'instant, c'est très fluctuant. On a réussi à le faire contre Le Mans mais pas contre d'autres équipes. A nous de resserrer la vis et la victoire à Limoges, en terre hostile, passera forcément par là.

Enfin, dans quel état d'esprit allez-vous à Beaublanc ?

Le plus important, c'est de se concentrer sur nous. Il faut poser ce qu'il se passe autour, jouer et se transcender, ne serait-ce que sur un match. Il faut y aller, rien que pour nous. J'espère que tout le monde sera motivé. L'esprit qu'on aura, je l'espère, c'est de partir en mission à Beaublanc et de faire un coup là-bas.