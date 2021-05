L’énergizer, la force tranquille et l'ambianceur : Wilfried Yeguete présente les vainqueurs de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Direction de la Communication Manuel Vitali

Très solide, l'AS Monaco a remporté pour la première fois de son histoire un titre européen en s'adjugeant l'EuroCup. Avec Zvezdan Mitrovic désigné coach de la saison et Rob Gray élu meilleur joueur des Finales, la Roca Team a balayé en finale l'UNICS Kazan en seulement deux matchs. Pour l'occasion, Wilfried Yeguete s'est prêté au jeu de la reine des classiques : présenter les vainqueurs de l'EuroCup un à un. "C’est le mec le plus posé que je n’ai jamais vu", dit-il par exemple à propos de J.J. O'Brien.

Rob Gray (1,85m, 27 ans) :

"C’est un fou ! C’est un joueur très talentueux. Comme Mathias, il n’a pas été stoppé de toute la compétition. Il a donné un boost à l'équipe en sortie de banc vraiment impressionnant. Quand il est ouvert à 3-points, il rate rarement. Il est toujours en confiance, il ne doute jamais. C’est aussi une force tranquille, il reste naturel. C’est un très fort compétiteur car il aime gagner pour montrer qu’il était plus fort que son adversaire. Être élu MVP des demi-finales de l’EuroCup l’a vraiment boosté pour faire des Finales comme il a fait. Il a été monstrueux."

"Dee Bost, c'est vraiment LE joueur qui représente la Roca Team"

Dee Bost (1,88m, 31 ans) :

"C’est notre winner. Il a montré une maturité différente par rapport à l’année dernière. Il est l’un de nos leaders vocaux. Par rapport à l’année dernière, il est beaucoup plus demandeur et beaucoup plus exigeant envers nous et envers lui-même. Il a mis des gros shoots, il a vraiment fait une campagne de Coupe d’Europe assez impressionnante. Je suis même surpris qu’il ne soit pas dans l’un des deux cinq majeurs de l’EuroCup.

Il mérite ce titre car cela fait longtemps qu’il est avec l’AS Monaco. C’est vraiment LE joueur qui représente la Roca Team sur le long terme. Pour lui, ça doit être une forme de revanche. Cette année, on a réussi à faire un peu l’impossible en remportant ce titre d’EuroCup en deux matchs. "

Dee Bost a porté la Roca Team pendant toute la compétition (photo : direction de la communication / Manuel Vitali)

Marcos Knight (1,88m, 31 ans) :

"C’est le bulldog de l’équipe, c’est l’énergizer. Je pense que c’est notre MVP. Il fait beaucoup de boulot qui ne se voit pas. C’est un joueur qui a les crocs. C’est un mort de faim et un féroce compétiteur. Il peut prendre 12 rebonds alors qu’il fait 1,88m. Il a pris un gros tir contre UNICS lors du premier match à domicile pour nous donner la victoire. C’est l’un des joueurs le plus complet de notre équipe, il apporte beaucoup des deux côtés du terrain."

Rudy Demahis-Ballou (1,87m, 19 ans) :

"Il a eu beaucoup de responsabilités. Il a déjà été dans le cinq donc ce n’est pas anodin. C’est un jeune qui a beaucoup progressé cette année dans ses prises de décision, dans sa compréhension du jeu et dans sa dureté. C’est un prospect. Il passe aussi beaucoup de temps à la salle. Il a mis des gros tirs en quart de finale contre Buducnost, il a gagné sa place dans le système de Zvezdan (Mitrovic) car c’est un joueur qui peut défendre. Il est grand, long et il peut gêner l’adversaire.

LIRE AUSSI. Gros plan sur Rudy Demahis : "il mérite tout ce qui lui arrive", dit Zvezdan Mitrovic

Sans lui, on ne gagne pas l’EuroCup. L’AS Monaco n’a pas réussi à signer un joueur avant la deadline pour qu’il soit qualifié mais Rudy a répondu présent. Il a un avenir très radieux. Commencer sa carrière avec titre, ça va le booster. Être champion d’Europe à 19 ans avec des gars comme Dee Bost, Marcos Knight, Rob Gray, Abdou (N’Doye)... Il a vraiment appris auprès d’eux, ce sera un plus pour sa carrière. Je pense qu’il peut au moins jouer en EuroLeague car ce qu’il a fait est déjà exceptionnel."

"J.J. O'Brien, c'est notre force tranquille et notre joker"

Abdoulaye N'Doye (2,01m, 23 ans) :

"Cette année, il a pris plus un rôle défensif. Il a commencé doucement en début de saison mais il est très bien et en confiance. C’est un grand arrière/meneur : en Europe, il n’y en a pas beaucoup des comme lui. Il joue très bien sur le pick and roll. Défensivement, il est impressionnant car il peut switcher du meneur à l’intérieur. Depuis ses années à Cholet, il a eu une marge de progression intéressante. Il a un rôle différent et il a su s’adapter dans une équipe de haut niveau. C’est un bon prospect, je suis curieux de voir jusqu’où il va aller. Avec une bonne opportunité et un bon contexte, il peut réussir en NBA. Certains scouts le comparaient même à Shaun Livingston avant la Draft."

La joie communicative d'Abdoulaye N'Doye et de Mathias Lesssort... (photo : direction de la communication / Manuel Vitali)

Yohan Choupas (1,93m, 21 ans) :

"Il était toujours prêt quand on a eu besoin de lui donc respect. C’est un gros bosseur. Quand je le voyais bosser tous les jours, ça m’a aussi poussé à bosser et à rester prêt. C’est un joueur qui a beaucoup appris cette année en étant dans l’équipe. Il a sorti son match référence en marquant 12 points contre Andorre (lors de la victoire 66 à 64 de l'ASM, ndlr). J’espère qu’il aura l’opportunité de jouer à haut niveau pour montrer à tout le monde ce qu’il peut faire."

J.J. O’Brien (2,01m, 29 ans) :

"C’est la force tranquille. C’est le mec le plus posé que je n’ai jamais vu. Il ne se prend pas la tête, il fait son boulot. C’est un notre joker, dès qu’on a besoin d’un panier on va vers lui et ça rentre. C’est un joueur complet qui peut shooter, driver et son fade-away est incontrable. Il joue avec un rythme vraiment impressionnant et c’est pour cela qu’il est vraiment dur à défendre. C’est un joueur clef de notre effectif.

Quand on donne le ballon à J.J., on sait qu’il va faire le bon choix. Même s’il rate, il va toujours faire en sorte qu’on puisse prendre le rebond offensif derrière. Lors de son dernier tir à Kazan, j’étais serein."

"Mathias Lessort n'a pas été stoppé une seule fois en EuroCup"

Damien Inglis (2,04m, 25 ans) :

"Il est très talentueux, très bon passeur. Il aurait sans doute aimé être un peu plus en confiance cette année mais il a déjà réussi à faire une très bonne saison. Sans lui aussi, on n’aurait pas gagné l’EuroCup. Il n’a que 25 ans mais il a déjà une solide expérience. Il nous a portés pendant toute la compétition."

Mathias Lessort (2,06m, 25 ans) :

"C’est l’animateur de l’équipe. Pour moi, c’est le MVP de notre campagne d’EuroCup. Il a marché sur la compétition. Le match qu’il sort contre Buducnost... Il a le niveau d’EuroLeague sans aucun problème. C’est un compétiteur, c’est un mort de faim. Il dégage une énergie assez impressionnante, il est toujours à fond et toujours présent au rebond. J’ai rarement vu un joueur aussi constant et énergique tout au long de la saison. Il n’a pas été stoppé une seule fois de l’EuroCup. Il a une personnalité unique, il amène une bonne atmosphère dans l’équipe."

LIRE AUSSI. Leurs débuts en Martinique, leur union fraternelle : Mathias et Grégory Lessort se racontent

Will Yeguete aimerait rester à l'AS Monaco. "Mais on verra bien", dit-il (photo : direction de la communication / Manuel Vitali)

Wilfried Yeguete (2m, 29 ans) :

"J’aurais pu faire mieux. J’ai essayé de respecter mon rôle au mieux et d’apporter tout ce que je pouvais dans les moments importants. J’ai aussi essayé d’être un leader vocal et défensif et d’impacter les matchs comme je pouvais. J'ai bien rempli cette tâche-là, même si j’aurais pu faire mieux. Je dois être l’un des meilleurs joueurs au rebond de l’EuroCup et c’est une très belle performance individuelle.

Mon futur ? Pourquoi pas Monaco. Je m’y sens bien, je peux avoir un bon rendement mais si demain, je dois partir... On a fait une année exceptionnelle et j’aimerais bien continuer avec l’AS Monaco mais on verra bien."

Zvezdan Mitrovic (51 ans) :

"Il est unique dans le coaching et assez spécial. C’est un compétiteur, il est intense, il adore gagner. Il dégage une forte énergie car il est toujours à fond à chaque match. Malgré tout, il est toujours dans le dialogue. Il n’a pas peur de lancer les jeunes et il a confiance dans ses choix. Il se fout de ce que les autres pensent. Sa manière de coacher est unique mais c’est efficace."

Les trois hommes forts de l'AS Monaco : Sergey Dyadechko, Zvezdan Mitrovic et Oleksiy Yefimov. Sans eux aussi, ce trophée n'aurait pas été possible (photo : direction de la communication / Manuel Vitali).