La gestion économique d'un club à l'heure de la COVID-19 : l'exemple de la JL Bourg

INTERVIEWS

Crédit photo : Alexandre Lacoste

La JL Bourg fait partie des clubs modèles du basketball français. Sur un bassin de population restreint, le club a structuré son club à tous les niveaux. Si le secteur professionnel s'est hissé (ou plutôt est retourné) en première division, figure désormais régulièrement parmi le top 8 du championnat, que son centre de formation a cumulé les titres mais a aussi permis à des jeunes joueurs d'émerger, son secteur administratif et financier est également cité en exemple. Avec une salle moderne, l'Ekinox, un taux de remplissage de quasiment 100% sur les saisons précédentes, une salle annexe pour pouvoir s'entraîner 24h/24, un espace de loisir (le 1055) attenant , des événements qui font le plein ("Les rencontres du leadership") et un club d'affaires (BB+) qui compte plus de 300 partenaires, le club possède un des plus gros budgets du basketball français. Mais la période est complexe et, alors que son équipe continue la compétition avec l'EuroCup, les services administratifs du club fonctionnent au ralenti. C'est ce que nous a décrit le directeur de la JL Bourg, Fabrice Paquelet, qui est revenu avec nous sur cette période morose.

Malgré la fin de la saison 2019/20 prématurée, vous avez réussi à avoir un budget en hausse pour la saison 2020/21. Comment avez-vous fait ?

On a considéré dès la saison dernière que les prestations non rendues, on les devait à nos partenaires. Les quatre matchs (de Jeep ELITE à domicile) que l'on n'a pas joué la saison passée, on allait les dédommager sur cette saison. C'est comptable, il y a des recettes perçues sur la saison dernière qui ont été recomptées sur cette saison. C'est ce qui fait qu'il y a cet écart important par rapport à d'autres clubs.

Comment se sont déroulées les tractations avec les partenaires et abonnés ? Y a-t-il eu besoin de plus de dialogue pour les convaincre de s'engager de nouveau ?

On n'a pas vraiment ressenti de difficulté différente que d'habitude. On a un nombre de partenaires importants mais un nombre de partenaires très fidèles. La fidélité est valable dans les bons moments mais aussi dans les mauvais moments. Les partenaires ont vraiment apprécié notre démarche d'expliquer qu'on tiendrait nos engagements et qu'on les dédommageraient. Et ce dès le début du confinement. Le partenariat et l'engagement marchent dans les deux sens, la solidarité c'est les partenaires vis à vis du club et le club vis à vis de ses partenaires.

"Ce qui est délicat, c'est la prospection"



Après on a une forte dilution du risque. On a un grand nombre de partenaires. Notre cercle intime avec dix partenaires majeures et notre club affaire, BB+, avec 308 partenaires. Dans les situations délicates, comme c'est le cas actuellement, on a certains partenaires qui n'ont pas continuer à nous, ils sont rares, mais globalement on a vraiment un taux de renouvellement qui est identique aux saisons précédentes. Ce qui est plus délicat, c'est la prospection...

Oui, car actuellement il semble impossible de chercher de nouveaux partenaires, non ?

On avait le levier de dire cet été, le club franchit une nouvelle marche en étant qualifié pour la première fois de son histoire en EuroCup donc il y avait des matchs en plus. On avait une palette qui nous permettait d'avoir des offres pour nos partenaires. Avec le même budget que l'année d'avant, les partenaires ont accès à la Jeep ELITE et à la Coupe d'Europe grâce au dédommagement. On avait une attractivité forte avec cette première expérience en EuroCup. C'est quand même un événement pour le club et notre territoire.

Pour la prospection, toutes les incertitudes qui pèsent pour les entreprises dans leurs propres activités et sur la capacité des différents sports finalement à évoluer dans un contexte normal et donc à rendre les prestations fait que oui c'est compliqué de prospecter. Il y a beaucoup d'aléas et d'incertitudes. On s'est adapté avec des offres flexibles, des conditions de paiement en plusieurs fois... On essaye d'apporter des solutions mais cela reste délicat.

Vous avez réfléchi à d'autres prestations pour rester actif et attractif auprès de vos partenaires actuels, mais aussi de nouveaux éventuels ? On réfléchit à ce qu'on pourrait proposer de différents pour continuer à animer notre réseau de partenaires malgré le confinement et le fait qu'on ne peut pas les réunir comme on avait l'habitude de le faire. On va plutôt essayer de travailler sur des dossiers où la prise de décision est plutôt sur du moyen terme. On se dit qu'on va essayer de rencontrer des partenaires susceptibles de nous rejoindre pour la saison 2021/22. Les événements comme les rencontres du Leadership ne peuvent se tenir et le 1055 (prononcez "dix cinquante-cinq") est fermé. Ce sont des pertes importantes pour votre structure non ?

Les rencontres du Leadership que l'on n'a pas pu faire en avril 2020, on les a organisé début septembre. Ça a très bien fonctionné. On a fait notre présentation officielle d'équipe à ce moment-là. On réfléchit à des événements sur le deuxième trimestre de 2021 avec tous les aléas qui existent donc ce n'est pas très évident de se projeter.

Fabrice Pacquelet (à droite) aux côtés d'Arafat Gorrab, speaker et intendant de la JL Bourg (photo : JL Bourg)