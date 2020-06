Mathis Dossou-Yovo : "Je suis sur la même longueur d’onde que Blois, j’ai énormément d’ambitions"

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

“C’est important que je confirme sur toute une saison avant de revenir (de prêt, à l’Élan Chalon, ndlr). Cela va me permettre de jouer et de me préparer au mieux pour les défis à venir.” Le prochain défi de Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, né en 2000) sera de s’imposer à l’ADA Blois en Pro B où il vient d’être prêté pour la saison prochaine par le club de Chalon-sur-Saône.

Au sortir d’une demi-saison dans l’Eure (10 matchs pour 5,1 d'évaluation en 14 minutes), le natif de Châteauroux a pu se faire les dents et apprendre du basket professionnel cette année. Mais pas assez pour jouer en Jeep ÉLITE. “J’ai eu bien plus de considérations (qu’à Chalon-sur-Saône, ndlr). Ma saison à l’ALM Évreux m’a permis de jouer et de trouver un autre statut que le jeune joueur de Chalon qui a besoin de gagner du temps de jeu. Ce n’est pas ce que je veux : je souhaite être considéré comme un Américain, un Français ou n’importe qui d’autre.”

“Je ne veux plus de cette étiquette de jeune”

Membre de la surprenante génération 2000, le médaillé de bronze du dernier Mondial U19 a faim. “J’ai des ambitions et il faut travailler beaucoup pour les atteindre. J’ai encore besoin de progresser que ce soit offensivement, défensivement et même physiquement. Je commence à devenir un vrai professionnel, je ne suis plus le jeune joueur que j’étais. Je ne veux plus de cette étiquette de jeune, je souhaite qu’on attende les mêmes choses de moi. J’attends vraiment qu’ils me responsabilisent. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup au quotidien.”

"Je suis sur la même longueur d’onde que le club : j’ai énormément d’ambitions”

Séduit par le projet et les infrastructures de l’ADA Blois, Mathis Dossou-Yovo aspire sans aucun doute à connaître la même progression dans le Loir-et-Cher que l’un de ses coéquipiers en sélection, Lucas Bourhis. “J’attends beaucoup de cette saison sur mon travail individuel que ce soit physique ou tactique, je vais beaucoup taffer. Ça va être important pour moi, ils m’ont tout de suite garantit un suivi donc ça m’a intéressé.” Et forcément, les ambitions de l’Abeille des Aydes ne le laissent pas indifférent. “Je suis sur la même longueur d’onde que le club : j’ai énormément d’ambitions. On va forcément jouer la montée, on va essayer de gagner le maximum de matchs et de ne rien laisser…”