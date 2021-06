''Beaucoup d'inconstance'', Mehdy Mary amer après la défaite du CSP face au Mans

Limoges ne disputera pas les phases finales. A Beaublanc, devant des tribunes clairsemées, désertées par les Ultras Green, le CSP s'est incliné face au Mans (88-84), lors de la dernière journée de Jeep Elite. Les hommes de Mehdy Mary (41 ans) devaient s'imposer de plus de 23 points pour se qualifier en playoffs. Malgré un avantage de 20 points dans le deuxième quart-temps, le CSP s'est effondré en seconde mi-temps, laissant le MSB recoller, puis faire la différence dans les dernières minutes. Le très bon match du capitaine Nicolas Lang (27 points à 9/18 de réussite aux tirs, dont 6/13 à 3-points en 34 minutes) n'a pas suffi. Au micro de France Bleu Limousin, en conférence de presse, l'entraîneur était déçu du déroulé de la rencontre.

''On a fait une très bonne rentrée. C’était un objectif pour nous de bien démarrer. On fait une bonne première mi-temps. Dès le retour des vestiaires, le momentum était clairement dans leur sens. Beaucoup de gars se sont donnés en première, beaucoup moins en deuxième. On a eu du mal à bien rentrer dans cette deuxième mi-temps. Ils ont vite recollé. Après, c’était un autre match.''