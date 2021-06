« Jouer avec un gros cœur et passion est l’identité de cette équipe », apprécie DeAndre Lansdowne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Photo de Une : la rage de Léopold Cavalière après le 2+1 salvateur de DeAndre Lansdowne (photo : Lilian Bordron)

« On a une nouvelle fois montré qu’on pouvait jouer en équipe et sans jamais renoncer. » Le capitaine DeAndre Lansdowne ne s’y trompe pas. Alors que la SIG Strasbourg laissait les Metropolitans 92 y croire sérieusement (46-54, 29’), les protégés de Lassi Tuovi n’ont jamais abdiqué. En tête mais toujours dans le dur (66-67, 37’), les Alsaciens ont anéanti les derniers espoirs franciliens pour s’imposer au forceps.

« Réussir à rallumer la flamme »

« Quand vous commencez à ne plus réussir à marquer, avec la chaleur en plus, vous devenez très lents et vous sortez de votre match, explique l’entraîneur alsacien Lassi Tuovi. Les Metropolitans 92 ont débuté le 4e quart en mettant de gros shoots mais on a fait les stops qu’il fallait. On les laisse à 68 points et c’est un indicateur assez net de notre victoire. En tout cas, on a su rester prêts, car le rythme finit toujours par revenir et je félicite le groupe qui a su remettre la machine en route à la fin. Peu importe qui vous êtes et ce que vous avez fait avant, le plus important sur le moment, c’est de réussir à rallumer la flamme, de manière à ce que tout le monde vous suive derrière. »

« Avec cette équipe, on n’a jamais eu trop de doute »

Contraints de s’exiler à la Forest Arena de Gries (1300 places) au milieu d’un décor champêtre, les Alsaciens n'en ont pas oublié leurs valeurs cardinales. Celles qui ont permis aux SIGmen de décrocher une troisième place en Jeep ÉLITE et d’arracher une demi-finale de Basketball Champions League. « Jouer avec un gros cœur et passion est l’identité de cette équipe, explique l’arrière strasbourgeois, DeAndre Lansdowne. C’est ce qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs serrés. »

Une mentalité et une capacité à finir les rencontres aux antipodes d’un début de saison mitigée où la SIG a laissé échapper quelques succès. « Avec cette équipe, on n’a jamais eu trop de doute. On a vu plusieurs équipes revenir dans le match au cours de la saison et on a su rester solidaires. On croit en nous, on croit en notre équipe. Ce (lundi) soir, on s’est poussé les uns les autres pour donner le maximum. », ajoute le natif d’Albuquerque (Nouveau-Mexique), prolongé en avril dernier pour deux saisons supplémentaires.

La joie d'Ishmail Wainright et de Léopold Cavalière après la rencontre (photo : Lilian Bordron)

Sous l’impulsion d’un Ishmail Wainright de gala (19 points dont 5/5 à 3-points, 6 rebonds et 4 passes pour 24 d'évaluation en 32 minutes), les Strasbourgeois ont verrouillé la raquette en deuxième mi-temps. À tel point que Vitalis Chikoko (6 prises) et ses coéquipiers n’ont pris aucun rebond offensif en deuxième mi-temps, alors qu’ils en avaient capté neuf en vingt minutes.

En tout cas, les Strasbourgeois étaient bien décidés à offrir un dernier tour d’honneur avant le départ du Tchèque Jaromir Bohacik pour le TQO de Belgrade (Serbie). Avec en tête de fil Ike Udanoh (cinq rebonds dans le dernier quart-temps pour 22 d'évaluation en 22 minutes). « Ce n’est pas le joueur le plus élégant sur le terrain mais il est précieux. Il apporte beaucoup à l’équipe et il fait le sale travail. C’est la raison pour laquelle je suis confiant depuis le premier jour. » Et, à cœur vaillant, rien n’est impossible pour la SIG Strasbourg, qui ambitionne de renverser l’ASVEL en demi-finale jeudi...

À Gries,