''Le championnat est faussé'' ; Moustapha Fall en colère après la victoire de l'ASVEL face au Mans

Il ne pourra pas prendre part au Final Four de Jeep ELITE, disputé du 24 au 26 juin à Rouen, et ça le met en colère. Le meilleur défenseur de l'année, Moustapha Fall (2,18 m, 29 ans), a déversé son courroux lundi soir au Progrès, après la victoire de Villeurbanne face au Mans en quart de finale des playoffs (97-79). Son dernier match avec les Villeurbannais, alors qu'il rejoindra l'Olympiakos la saison prochaine.

''C'était surtout frustrant parce que la saison n'est pas encore finie. On part sur un sentiment d'inachevé. Je veux souligner que c'est vraiment n'importe quoi. On se retrouve avec une phase finale qui n'a aucun sens. Le championnat est faussé. Le trophée n'aura aucune valeur. J'ai l'impression qu'on me vole l'opportunité d'un titre alors que je suis venu pour ça. On a eu la Coupe (de France) mais ce n'est pas pareil. On pense sincèrement que si on avait eu des playoffs normaux, on aurait gagné le titre.''