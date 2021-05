+23 : Monaco déroule à domicile face à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après deux défaites consécutives (face à Dijon mercredi dernier et sur le parquet de l'ASVEL ce samedi), l'AS Monaco accueillait Nanterre 92. L'objectif était de mettre fin à cette spirale négative et c'est chose faite puisque la Roca Team n'a fait qu'une bouchée de Nanterre ce lundi (90-67).

Monaco se reprend parfaitement en dominant largement Nanterre

Privée de Mathias Lessort, blessé à la cheville, l'AS Monaco connaissait quelques difficultés en début de match et encaissait un 7-2 d'entrée. La Roca Team profitait des approximations nanterriennes pour revenir dans la partie. Sous l'impulsion d'un Wilfried Yeguete très efficace (8 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 fautes provoquées pour 15 d'évaluation), les joueurs de Zvezdan Mitrovic revenaient à égalité (7-7, 4e). Malgré une adresse en berne (2/11 à 3-points dans le premier quart temps), la Roca Team repassait devant et creusait un premier écart dans ce match. A l'issue de dix premières minutes sérieuses, Monaco prenait les commandes (16-11, 10e).

Après une légère réaction de Nanterre en début de deuxième quart temps (16-15, 12e), Monaco retrouvait son adresse et s'appuyait sur l'efficacité et la puissance de Marcos Knight (10 points, 3 passes décisives pour 10 d'évaluation) pour prendre une nouvelle fois ses distances (25-17, 14e), obligeant Pascal Donnadieu à stopper le jeu pour recadrer ses joueurs. En difficulté dans cette première période, les Franciliens perdaient énormément de ballons (10 balles perdues en première mi-temps) et se laissaient distancer juste avant de rejoindre les vestiaires. A la pause, Monaco menait de 16 points (43-27, 20e).

Ibrahima Fall Faye, taille patron

Les Monégasques ne laissaient aucun espoir à Nanterre dans cette rencontre. L'écart grimpait de plus en plus en faveur des hommes de Zvezdan Mitrovic. En l'absence de Mathias Lessort, Ibrahima Fall Faye se montrait très précieux dans la peinture (7 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 4 fautes provoquées pour 22 d'évaluation). La Roca Team étouffait clairement Nanterre et prenait 20 points d'avance dans ce troisième quart temps (58-38, 27e). A dix minutes du terme, Monaco déroulait son basket et menait de 28 points à Gaston-Médecin (71-43, 30e).

Dans un dernier quart-temps maîtrisé, le festival offensif se poursuivait pour les Monégasques. La Roca Team s'appuyait aussi sur un très bon Damien Inglis (15 points, 4 rebonds, 4 fautes provoquées pour 16 d'évaluation) pour enfoncer un peu plus les hommes de Pascal Donnadieu. Alpha Kaba bien trop seul (17 points, 7 rebonds, 4 fautes provoquées pour 22 d'évaluation) ne pouvait pas empêcher la lourde défaite de son équipe sur le parquet de Monaco (90-67).

Avec ce nouveau succès, Monaco retrouve la victoire et reste en tête de la Jeep ELITE (18 victoires pour 4 défaites) alors que Nanterre 92 signe une deuxième défaite de suite et affiche un bilan de 10 victoires pour 15 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match