+33 : L'ASVEL en démonstration sur le parquet du BCM Gravelines-Dunkerque

Portée par le trio Heurtel-Cole-Fall, l'ASVEL a facilement dominé le BCM Gravelines-Dunkerque ce vendredi à Sportica (61-94).

Le trio Heurtel-Cole-Fall se régale à Sportica pendant que le BCM explose

Après dix premières minutes équilibrées (17-17), les joueurs de T.J. Parker passaient la seconde dès l'entame du deuxième quart temps. Dans le sillage d'un Thomas Heurtel très inspiré (15 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation), les Villeurbannais prenaient leurs distances dans ce premier acte. Les hommes de J.D. Jackson ne parvenaient pas à stopper les offensives adverses et se retrouvaient menés de 11 points à la pause (30-41, 20e).

+26 pour l'ASVEL après 30 minutes de jeu

Les Rhodaniens repartaient sur les mêmes bases qu'en première mi-temps et infligeaient un 10-6 d'entrée, obligeant le coach gravelinois à stopper le jeu (36-51, 24e). Tout comme Thomas Heurtel, Moustapha Fall se montrait impérial dans la peinture (7 points, 8 rebonds, 2 passes décisives pour 14 d'évaluation) et permettait aux siens d'accentuer leur avance dans ce troisième quart temps. Impuissant, J.D. Jackson ne trouvait les solutions pour arrêter l'hémorragie. Grâce à un tir à 3-points réussi par Charles Kahudi, l'ASVEL s'envolait et prenait 20 points d'avance (38-58, 26e). Si les Maritimes semblaient au contact de leurs adversaires du soir en première période, les hommes de J.D. Jackson craquaient littéralement dans ce deuxième acte. Norris Cole apportait lui aussi sa pierre à l'édifice (20 points à 4/7 à 3- points, 2 rebonds pour 16 d'évaluation) et enfonçait un peu plus les gravelinois. A dix minutes de la fin, l'ASVEL avait fait l'essentiel et comptait 26 points d'avance (43-69, 30e).

Les joueurs de T.J. Parker continuaient leur festival offensif lors du dernier quart-temps. Le score ne cessait de grimper et l'ASVEL menait même de 32 points à six minutes de la fin de la rencontre (51-83, 34e). L'ASVEL s'imposait finalement sur le score de 94 à 61 et reprenait sa marche en avant.

Avec cette nouvelle victoire à l'extérieur, l'ASVEL, deuxième, présente un bilan de 25 victoires pour 7 défaites alors que le BCM Gravelines-Dunkerque, qui va suivre attentivement le match de l'Elan Chalon (premier relégable) contre Dijon ce samedi soir, compte désormais 11 victoires pour 22 défaites.

