"C'est une vraie déception qu'un garçon comme lui ne soit pas dans le basket français" : Le plaidoyer d'Éric Girard pour Antoine Rigaudeau

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Ne faisant rien, je faisais tout » : c'est souvent ce qu'Antoine Rigaudeau (48 ans) se plait à répondre aux gens l'interrogeant sur ses activités actuelles dans son cocon de Valence (Espagne). La dernière fois que nous avons parlé avec lui, il y a un peu plus de trois ans, il nous disait être associé à des petites entreprises dans différents domaines (immobilier, sport, santé, esthétique) et qu'il collaborait également à l’élaboration d’un "projet écologique innovant" de recyclage, notamment de pneus et de plastique. Plus récemment, l'été dernier, il confiait au Midi Libre qu'il découvrait "pas mal de choses, en particulier l'art, la littérature", qu'il planchait sur "pas mal de projets, qui n'ont pas abouti pour le moment" et qu'il menait "une réflexion autour du travail du mental dans le sport, car il y a beaucoup de choses à explorer en la matière."

Bref, même s'il continue à jouer régulièrement avec les anciens de Valence, "Le Roi" est loin, très loin, du basket français. Considéré comme le meilleur joueur tricolore de l'histoire avant l'arrivée de Tony Parker, le double champion d'Europe a surpris son monde en devenant l'entraîneur du Paris-Levallois en 2015 mais il a finalement quitté la scène aussi vite qu'il n'y était revenu. Au bout d'une demi-saison, et de cinq victoires en quinze rencontres, l'ex-maître à jouer de la Virtus Bologne avait déjà démissionné de son poste. Et il répète désormais à l'envie qu'il n'était pas fait pour le coaching, qu'il n'a pas pris de plaisir au cours de son expérience avec l'équipe francilienne et qu'il s'y est ennuyé. Un petit crève-cœur pour l'un de ses anciens formateurs, Éric Girard, qui a contribué à le façonner lorsqu'il n'était encore qu'un minime du centre de bénéficier de l'expertise de son joyau des années 1990.

« C'est une vraie déception qu'un garçon comme lui ne soit pas dans le basket français. C'est une décision qui le regarde, son expérience comme coach avec le Paris-Levallois s'est déroulée comme elle s'est déroulée mais c'est regrettable qu'aucun club n'ait pu le séduire et lui proposer un vrai projet. On aurait besoin de quelqu'un comme lui, intelligent, et qui a su effectuer les sacrifices nécessaires pour parvenir au niveau où il a évolué, c'est à dire celui de meilleur joueur français de son époque. Ce n'est pas rien. C'est dommage qu'Antoine ne soit plus dans le basket français aujourd'hui. »

