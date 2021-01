"Certains joueurs manquent d’humilité", regrette Julien Espinosa après la défaite contre le MSB

Alors que l'Élan Chalon restait sur un probant succès contre Lyon-Villeurbanne (85-75), les Bourguignons sont retombés dans leurs travers au Colisée contre Le Mans (69-85). La troupe de Julien Espinosa, débordée par le MSB au retour des vestiaires et maladroite de loin (5/21 aux tirs), n'a pas été la hauteur.

"Quelques jours avant le match, j’ai tiré la sonnette d’alarme car je sentais un peu de suffisance dans le groupe, a-t-il souligné en conférence de presse au micro du Maine Libre. Il faut plus de rigueur. Certains joueurs manquent d’humilité et surtout ne sont pas en forme physique. En seconde période, on a vu la différence entre des athlètes et nous, des semi-athlètes. Ils vont m’entendre à l’entraînement."