[Débat] Jeep Élite : deux matchs par club jusqu'au 15 février... et après ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BeBasket

L’Assemblée Générale de la LNB a tranché : on joue. Un minimum, mais on joue. Mardi, les instances dirigeantes du basket français ont voté, actant qu'il y aurait en Jeep Élite deux matchs par club d'ici le 15 février, dont un à domicile et à huis clos. La moins mauvaise décision ? Un compromis entre ceux qui veulent disputer un maximum de rencontres et ceux qui plaident pour mettre les championnat en pause ?

La Ligue Nationale de Basket poursuit sa politique des petits pas, collant à l’incertitude de la crise et suspendue aux décisions gouvernementales. Mais en mars, lorsque l'on aura joué cette poignée de match et que la fenêtre internationale sera passée, que fera-t-on ? Comment cette saison saucissonnée pourra-t-elle aller à son terme et selon quelle formule ? Voici les questions au coeur de notre débat du jour, à retrouver en vidéo ci-dessous. Vous aussi, dites nous en commentaires ce que vous pensez du vote de l'Assemblée Générale de la LNB et comment vous imaginez la fin de saison.