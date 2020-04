[Des photos, un joueur, son évolution] Abdoulaye Loum, le point de bascule avec Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Photographe basket depuis 2011, Sébastien Grasset arpente les parquets de LNB chaque week-end. De fait, il commence à disposer de jolies petites archives que nous avons voulu mettre à profit ici. Aujourd'hui, c'est au tour de l'intérieur dijonnais Abdoulaye Loum (2,11 m, 29 ans) de passer sous le radar de l'objectif de notre collaborateur.

Son parcours :

2008/11 : STB Le Havre (Espoirs et Pro A)

2011/12 : BCM Gravelines-Dunkerque (Espoirs et Pro A)

2013 : SOM Boulogne-sur-Mer (Pro B)

2013/16 : Orléans (Pro A)

2016 : SOM Boulogne-sur-Mer (Pro B)

2016/17 : Élan Chalon (Pro A)

2017/20 : JDA Dijon (Pro A)

Son palmarès :

Vainqueur et MVP du Trophée du Futur 2012

Champion de France 2017

Vainqueur de la Leaders Cup 2020



Photos : Sébastien Grasset

« La différence entre la photo 1 et la photo 4, c’est la maturité. Il y a moins de fougue et d’insouciance tandis que le physique est aussi un peu plus costaud.

La photo 2 à Boulogne-sur-Mer représente l’une des meilleures saisons que j’ai passé dans ma carrière. Beaucoup de plaisir avec une vraie bande de pote, on était jeunes et insouciants.

La photo 3 est un peu le début d’une renaissance. J’étais mal en point et le fait d’arriver a Chalon m'a redonné un peu de confiance. Je n'ai pas beaucoup joué mais j’ai beaucoup appris.

Enfin, la photo 4, c’est la maturité. Je suis plus posé, plus réfléchi. C’est la bascule de ma carrière et c'est grâce à la JDA Dijon que j'ai enfin passé ce palier. »



