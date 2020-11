"EuroLeague et NBA", les objectifs de Chima Moneke (Orléans)

Un début de carrière raté à Rouen, un rebond rapide à Denain et l'explosion à Quimper. La première explosion ? Tel est le début de carrière de Chima Moneke (1,98 m, 24 ans), qui après avoir séduit toute la Pro B, joue désormais à l'étage au-dessus, à Orléans. Dimanche, contre l'ASVEL, ce poste 4/3 bondissant a montré l'étendue de son potentiel lors d'un match télévisé. Mais le nouvel international nigérian - il a été appelé pour disputer les matchs de qualification à l'AfroBasket 2021 - a d'abord regretté la défaite de son équipe (93-83), qui menait pourtant de 7 points (48-55) en milieu de troisième quart-temps.

"On est tout déçus, a-t-il avoué dans La République du Centre. Ce n'est pas l'ASVEL qui a joué de manière incroyable. C'est nous qui avons reproduit le scénario de nos deux précédentes défaites cette saison. On était devant, on s'est senti en confort et on s'est éloigné de ce qu'on avait justement fait de bien. Le coach a dit qu'on n'a pas montré assez de volonté dans le quatrième quart-temps et je suis d'accord. Ce n'était pas acceptable. On s'est arrêté de jouer offensivement et défensivement."