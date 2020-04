​Frank Kuhn revient à la SIG Strasbourg comme assistant coach

Après trois saisons au Limoges CSP (deux comme préparateur physique puis une comme entraîneur des Espoirs), Frank Kuhn (40 ans) va effectuer son retour à la SIG Strasbourg où il a travaillé comme coach des U18 de 2003 à 2006, préparateur physique entre 2005 et 2010 et coach des Espoirs entre 2008 et 2011.

Le natif de Mulhouse, préparateur physique de l'équipe de France masculine depuis 2014, sera l'assistant de Lassi Tuovi, l'entraîneur principal qui a été prolongé pour deux saisons. Il aura "en charge du développement technique et physique des joueurs, à compter du 1er juillet 2020". Il remplace Nebojsa Bogavac qui arrive en fin de contrat et "ne sera pas reconduit dans ses fonctions" indique le club alsacien.

"En 2003 la SIG m’a donné l’opportunité de découvrir le monde professionnel et j’ai beaucoup appris ici, a commenté Frank Kuhn sur sigstrasbourg.fr. Aujourd’hui je suis heureux de rejoindre sa nouvelle équipe sportive et son coach Lassi Tuovi. J’ai eu l’opportunité de le voir œuvrer lors des compétitons internationales avec la Finlande et à plusieurs reprises sur le banc de la SIG Strasbourg. Le projet alsacien est solide, ambitieux et compétitif. Les dirigeants ont fait de nouveau appel à moi, je les en remercie, ainsi que son directeur sportif, Nicola Alberani, qui a une vision moderne et réaliste, à laquelle je m’identifie totalement. Les premiers échanges téléphoniques avec Nicola et Lassi m’ont conforté dans mon choix ! Je suis confiant et impatient de rejoindre l’équipe au Rhenus, là où tous les exploits sont possibles."