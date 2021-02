"Il va énormément nous apporter" : C.J. Williams officiellement à l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Espéré, C.J. Williams (1,96 m, 31 ans) a bel et bien signé à l'Elan Béarnais pour la fin de saison 2020-2021. L'ancien joueur de Dijon (en 2015-2016) qui a connu une vraie expérience NBA depuis avec les Los Angeles Clippers (18 titularisations en 2017/18) retrouve donc le championnat de France.

"C.J. est un poste 3/2 vraiment complet qui dispose d'une bonne adresse à 3-points, explique l'entraîneur Laurent Vila. Il sait se fondre dans un collectif, amener du contrôle dans le jeu. C'est un bon passeur et apporte aussi beaucoup de l'autre côté du terrain avec du rebond et de la défense. Il a souvent eu pour mission de défendre sur les joueurs d'impact des équipes adverses, il aime cela. Les échanges que j'ai pu avoir avec lui m'ont permis de voir qu'il connait parfaitement la situation de la Jeep ÉLITE depuis son passage dijonnais. Il a notamment pu en discuter avec pas mal de joueurs qui évoluent en France et avec qui il est en contact. C'est quelqu'un qui va énormément nous apporter, de part son expérience et son fighting spirit."

Alors qu'il était annoncé que l'EBPLO cherchait des renforts, et notamment un 4 shooteur, le club a d'abord recruté un ailier. Reste à savoir si un ailier-fort et un meneur suivront, car l'effectif compte actuellement 11 joueurs professionnels et que les finances du club sont exsangues.

L'effectif de l'Elan Béarnais actuellement :