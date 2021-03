"Incompréhensible et inacceptable" : Jérémy Leloup "furieux" contre ses dirigeants

Quelques secondes pour souligner les efforts défensifs de la première mi-temps, bien mal valorisés par l'adresse burgienne (32/60, dont 14/28 à trois points). Quelques secondes pour ajouter qu'il y a eu du mieux par rapport à l'humiliation d'Orléans le week-end dernier. Et puis, Jérémy Leloup a cessé d'évoquer la rencontre du soir (58-88).

Habitué à côtoyer les sommets, vainqueur de multiples trophées avec Le Mans, Strasbourg et Dijon, le Sarthois découvre une nouvelle facette d'une carrière professionnelle, à 34 ans. Celui d'une crise, profonde, où il a appris, comme ses coéquipiers, lundi soir sur BeBasket que Laurent Vila serait démis de ses fonctions d'entraîneur de l'Élan Béarnais, et remplacé par Éric Bartecheky, ce mercredi au retour du déplacement de Bourg-en-Bresse. Particulièrement attaché à son coach, qu'il avait connu comme assistant au MSB en 2008/09, l'ancien ailier de Vichy a évacué toute sa frustration en conférence de presse, au micro de Frédéric Mazéas de France Bleu Béarn, fustigeant le manque de communication de ses dirigeants.

« Je n'ai même pas envie de parler du match, plutôt de ce qui s'est passé hier soir. Qu'on apprenne que le coach ne fait potentiellement plus partie de l'effectif à partir de ce match-là, peu importe le résultat... Il ne le sait pas, l'apprend dans la presse et nous aussi, la veille du match. Il va falloir que nos dirigeants arrêtent de faire des choses comme ça. Il s'est déjà passé une histoire similaire avec Shannon Evans et là, ça continue, il n'y a pas de communication. Comment le coach doit-il réagir pour préparer le match ? Comment nous les joueurs devons réagir ? C'est incompréhensible. C'est inacceptable de procéder comme ça. À la rigueur, on peut se parler avant, se dire les choses, qu'on allait partir sur un nouveau cycle après Bourg. Laurent s'en doutait, nous aussi. On venait de changer deux joueurs donc on savait que la prochaine étape serait le changement de coach. Mais on apprend ça dans la presse, personne n'est au courant, même le coach. Je trouve ça inacceptable par rapport aux dirigeants. Ça me fait clairement chier de voir ça. On est des grands garçons, on peut se parler, ça fait partie du business. Mais la façon dont ça s'est fait, ça nous rend fous... Les joueurs, on est tous fous de ça. C'était pareil avec Shannon Evans, le coach a appris son départ le jour-même, on n'avait pas eu le temps de se préparer. C'est incompréhensible et je suis furieux par rapport à ce qu'il se passe. Peu importe si je dois avoir une discussion après avec les dirigeants, au moins il faudra qu'on parle pour enrayer ça. Il n'y a pas de communication, c'est le problème depuis le début de la saison. C'est compliqué pour tout le monde : le club, l'équipe, les joueurs... On ne sait plus sur quel pied danser. On a des joueurs qui arrivent dans une condition physique un peu douteuse. Il y a plein de choses qui font que c'est poussif. Et après, on nous demande de faire les efforts sur le terrain mais autour, il n'y pas ce qu'il faut, ce n'est pas serein. Je ne parle même pas de l'histoire du rachat, c'est encore autre chose. Mais qu'on se concentre sur nous et qu'on fasse les choses correctement, pas comme ce qui vient de se passer. »