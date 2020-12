"J'ai vraiment honte" : Laurent Legname remonté après la défaite à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

"Shame on you* !" Particulièrement remonté après le 9-0 concédé par son équipe au début du quatrième quart-temps (69-53, 32'), Laurent Legname a dû arrêté l'hémorragie en prenant rapidement un temps-mort. Et le coach dijonnais a laissé exprimer sa colère. Battus 83-73 ce samedi dans une Meilleraie calfeutrée, les Bourguignons n'ont jamais semblé être en mesure d'inquiéter la troupe d'Erman Kunter.

"On mérite de perdre, a-t-il déclaré après la rencontre. Ce soir, j'ai simplement honte de la production réalisée par mon équipe surtout que la rencontre était télévisée. Pour avoir un beau match, il faut deux équipes qui jouent bien et malheureusement, il n'y avait que Cholet ce (samedi) soir. J'ai vraiment honte par rapport à notre club et à ceux qui nous soutiennent. On n'a pas le droit d'afficher un tel visage sans respecter nos valeurs."

"SHAME ON YOU ! SHAME ON YOU ! SHAME ON YOU !"



"Dégonfler les melons !"

Déjà vaincu par Monaco le 11 novembre dernier, la JDA a concédé sa deuxième défaite de suite en Jeep ÉLITE. La formation dijonnaise, d'habitude réputée pour ses vertus défensives, a laissé Michael Stockton (14 points à 7/9 aux tirs, 2 rebonds et 9 passes) et Cholet installer son jeu en attaque. En 2020-2021 (hors du Final 8 de la BCL donc), Dijon n'avait jamais concédé 83 points ou plus.

"Il y a eu beaucoup de suffisance ce (samedi) soir, peste le technicien d'origine hyéroises. Quand les joueurs pensent qu'il faut simplement rentrer sur le terrain pour gagner, ils se mettent le doigt dans l'œil. On va se remettre au travail et essayer de faire dégonfler les melons et leur redonner de l'envie car c'est ce qu'il nous a terriblement manqué ce soir et ça ne pardonne pas. Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas des superstars : ce sont de bons joueurs. J'espère que notre prestation de ce (samedi) soir a remis les idées en place à tout le monde. On ne pourra gagner des matchs que si l'on retrouve ce qui fait notre force. Car on a aucune marge sur aucune autre équipe."

(*) : Honte à vous

À Cholet,