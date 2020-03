"Je n'ai qu'une parole" : Éric Girard met son livre à disposition

Pour meubler efficacement les longues journées de confinement, les initiatives se multiplient. Éric Girard y contribue. Alors que nous vous racontions son parcours la semaine dernière, le manager général de l'ESSM Le Portel a décidé de publier gratuitement en format PDF son livre "Je n'ai qu'une parole", co-écrit avec Pierre Ballester en 2016. Cet ouvrage raconte le combat du champion de France 2005 pour vaincre le cancer à deux reprises et reprendre son activité de coach, malgré une ablation du larynx.

"Je n’ai pas la gratte de M, la voix de Cris and the Queens, le studio de Chris Martin (Coldplay)", écrivait-il mardi soir, dans un communiqué de presse. " De toutes manières, mon concert intimiste se ferait en play back… Non, j’ai juste un livre à faire partager. Avec l’accord des éditions de La Martinière et de mon co-auteur Pierre Ballester, je vais télécharger gratuitement la totalité de mon témoignage, paru en 2016 sous le titre « Je n’ai qu’une parole ».



Ça parle basket, bien sûr, mais pas que. Parce qu’une saloperie m’a privé de la parole, qu’elle est revenue deux fois dans le fond de ma gorge. Parce que j’aurais pu sombrer, partir dans un silence à tout jamais. Mais non.



En ces temps troubles, propices à la lecture, à la réflexion, au retour aux essentiels, je me disais que ce cheminement pouvait aider à casser l’isolement. Confinés, oui. Recroquevillés, jamais de la vie !"