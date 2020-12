"L’état d’esprit est remarquable", loue Elric Delord après la victoire contre Boulogne-Levallois

"Quelle équipe quand même pour être capable de faire ça." Après la victoire de référence du Mans contre le leader Boulogne-Levallois à Antarès ce samedi 26 décembre, Elric Delord était un coach heureux. Battue en début de semaine par la JL Bourg, la formation mancelle a su, cette fois, être consistante sur quarante minutes, alors que ses hommes avaient été décrochés au bout de vingt-cinq minutes en Bresse.

"C’est une victoire qui valide que ce groupe a beaucoup de potentiel, a-t-il indiqué au Maine Libre. L’état d’esprit est remarquable. Il y avait deux ou trois trucs sur le match de Bourg (le 22 décembre), on en a parlé entre nous et les gars ont réagi de la meilleure des façons. Et ça donne encore plus de valeur à la victoire quand on voit l’équipe en face. C’est du très lourd. Quand on regarde sur le papier les différences entre eux et nous, on n’est pas censé boxer dans la même catégorie."