"La décision lui appartient" : Zachery Peacock reviendra-t-il à la JL Bourg ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Rentré à Miami depuis une semaine, Zachery Peacock vit des heures tragiques. Le capitaine de la JL Bourg a eu l'immense douleur de perdre le 23 mai son petit frère, Zedekiah, tué par balles à l'âge de 20 ans. Dans de telles circonstances, le basket passe forcément au second plan. Et de fait, on se demande si le Floridien aura la force de revenir passer quelques jours dans l'Ain afin de disputer les playoffs, devant au passage s'imposer une déprimante septaine d'isolement sanitaire. Interrogé hier sur le sujet à Monaco (94-86), Savo Vucevic a indiqué que la décision était censée être imminente et qu'il respecterait, quoiqu'il arrive, la volonté de son leader.

« Il a perdu quelqu'un de très cher, son jeune frère. Ce n'est pas évident... Il faut être humain. En ce qui me concerne, la décision lui appartient. Quelle qu'elle soit, c'est bon pour moi, car humainement, il l'a mérité et je peux comprendre dans quel état il est. Je ne parle que de moi mais je pense que nous tous au club, on doit comprendre. »

Il y a toutefois fort à parier que certains au club espèrent ardemment son retour, ainsi qu'un quart de finale à domicile, afin de pouvoir le célébrer à Ékinox. Meilleur joueur de l'histoire de la JL Bourg, Zachery Peacock quittera très certainement la Jeu à l'issue de cette saison après six ans de bons et loyaux services. « Il faudra lui rendre un énorme hommage le moment venu », disait le président Julien Desbottes il y a deux mois dans les colonnes de Ma(g)ville. « On sait parfaitement ce qu'on veut faire pour lui, on y travaille. Ça nous anime, car on l'aime. »