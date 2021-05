[Officiel] Ike Udanoh à Strasbourg jusqu'en 2023 ; "Un profil parfait pour la Jeep ÉLITE"

Comme annoncé, Ike Udanoh (2,02 m, 31 ans) prolonge avec Strasbourg pour deux saisons de plus en Alsace. Il était arrivé en fin d'année 2020 pour remplacer son compatriote Nigérian Ebuka Izundu. Udanoh a de suite eu un impact positif dans la belle saison de Strasbourg. Il suit donc son capitaine DeAndre Lansdowne qui a prolongé jusqu'en 2023 lui aussi. Le pivot s'est expliqué sur le site Internet de la SIG :

"Je suis particulièrement ravi de cette prolongation. Je suis heureux de m’inscrire dans le projet en cours du club de la SIG Strasbourg et pour les années à venir. Je ressens la confiance mise en moi et, de de mon côté, j’ai confiance dans le process en cours. J’espère pouvoir aider le club à obtenir de grands succès, que ce soit en champion de France que sur la scène européenne."

Complémentaire à Yannis Morin, l'ancien joueur du HTV vit une belle saison en Jeep Elite (troisième à l'heure actuelle) et en Ligue des Champions (quatrième au final). Son coach Lassi Tuovi est heureux de pouvoir toujours compter sur lui à l'avenir :

"Ike a rapidement prouvé qu’il avait les valeurs qui collaient à notre équipe, sur et en dehors du terrain. C’est un joueur avec un fort mental, avec de l’expérience et qui a un profil parfait pour la Jeep ÉLITE. Je pense que nous allons pouvoir augmenter son rôle dans le futur car nous savons de mieux en mieux comment l’utiliser. Sa maturité, son expérience et son esprit travailleur vont parfaitement de pair avec DeAndre. Ces deux signatures s’inscrivent logiquement dans notre projet pour la saison prochaine", déclare Lassi Tuovi.