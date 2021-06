"On serait déçu de ne pas accrocher le Top 8", dit Giovan Oniangue avant le choc contre le Limoges CSP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Alors que l’Élan Chalon et la Chorale de Roanne disputent une "finale" pour le maintien en Jeep ÉLITE, Orléans Loiret Basket est lui aussi aux prises avec le Limoges CSP pour un ticket dans le Top 8. Vainqueurs du Cercle Saint-Pierre en prolongation il y a un mois (74-82), Orléans connaît la recette."L’objectif du club en début de saison était le maintien, rembobine Giovan Oniangue. Au début de saison, je disais qu’on avait le potentiel pour finir entre la 5e et la 8e place mais on nous méprisait un peu, notamment à cause du nom du club. On a été sous-estimé. Mais aujourd’hui, on est en train de prouver qu’on est une équipe stable et qu’on vit bien. Non, nous ne sommes pas des cadors mais on a des ambitions."

LIRE AUSSI. Fos-sur-Mer, une première balle de match ratée

À deux victoires d'un Top 8

De retour au plus haut niveau français après un passage en Pro B de 2017 à 2020, la formation du Loiret est en passe de retrouver les "Playoffs". Malgré leur défaite surprise dimanche au Champagne Basket, les hommes de Germain Castano ont encore leur destin entre leurs mains. Deux victoires, contre Limoges puis contre l’Élan Chalon, leur permettraient de verrouiller leur place parmi les huit meilleures équipes du championnat. Sinon, Orléans devra compter sur les défaillances de leurs adversaires. "En tant que joueur et compétiteur, on serait déçu de ne pas accrocher le Top 8, même si ce ne serait pas une saison gâchée. Nanterre et Le Mans à la maison, Le Portel et Strasbourg à l’extérieur... On a laissé filer quelques matchs qui auraient pu nous coûter cher", explique l’ancien ailier mythique de Paris-Levallois (2009-2017), qui tourne à 10,1 points à 40,3% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 1,3 passe pour 8,5 d'évaluation en 2020-2021.

Homme fort de la montée en puissance de l’OLB avec Landing Sane (au club depuis 2017), le poste 3 congolais loue la force de caractère de ses troupes. Perdre Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer mi-mars contre la JDA a été un énorme coup dur pour Orléans. Combien d’équipes auraient baissé les bras ? Probablement la plupart. Mais avec comme Le Mans, Orléans joue avec une force de caractère remarquable. D’ailleurs, les Orléanais étaient sortis vainqueurs d’Axel Julien et sa bande ce soir-là.

"Le club pense à une Coupe d’Europe"

"Pour l’emporter contre la JDA, il a fallu que chacun se donne 20% de plus, signale-t-il. Mais le plus important, c’est qu’on a développé une amitié et une certaine façon d’être sur et en dehors du terrain. C’est ce qui fait notre force aujourd’hui. Perdre Darius (Johnson-Odom) et LaMonte (Ulmer) pour deux mois a été une période très difficile pour nous car on commençait à bien jouer. On s’est rattrapé et on a réussi à corriger le tir..."

Charge à Orléans maintenant de finir le travail pour aller gratter une place dans le Top 8 inespérée en début d’exercice mais qui serait tellement méritée compte tenu des nombreuses difficultés qu’ils ont eues. Et aussi pour offrir une belle sortie à Thomas Drouot, qui quittera ses fonctions d'assistant après cinq saisons à l'OLB pour prendre en main une équipe.

"Le club pense à une Coupe d’Europe, explique l'ailier orléanais. Depuis toutes ces années, ils le méritent. On veut aller chercher le meilleur classement possible." Pour convaincre Giovan Oniangue de rester encore un peu à l’OLB ? "Rien n’est fait, balaye-t-il. Je ne suis pas encore à 100% à l’OLB la saison prochaine mais je ne me focalise pas dessus, on verra après les derniers matchs." À Orléans maintenant de sortir ses meilleurs atouts sous peine de se faire couper en toute fin de partie.