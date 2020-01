"Par respect", Antoine Eïto se refuse de comparer Dounia Issa et Elric Delord

Antoine Eïto n'a jamais caché ses liens d'amitié avec Dounia Issa, son ancien coéquipier devenu son coach après avoir été assistant de l'équipe dans laquelle il jouait. Alors quand son club de coeur, où il joue actuellement, Le Mans Sarthe Basket, a décidé de s'en séparer le 1er décembre, il l'a forcément mal pris. Et si depuis (corrélation ou non) tout va mieux pour le MSB (six victoires en sept matchs), il refuse de lister les bons points publiquement lorsqu'il est interrogé par la presse.

"C'est difficile pour moi de me prononcer, avoue-t-il dans le journal L'Union. J'ai mes idées assez arrêtées. Dounia Issa est un ami. J'apprécie ce que fait Elric (Delord), il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne peux pas me permettre de dire : ''ça, c'était mieux; ça, moins bien''. Objectivement, c'est une réponse que j'ai du mal à donner, je préfère donc ne pas le dire. Par respect par rapport à l'ancien coach, déjà, et parce qu'aussi, je n'ai pas envie de dire des choses qui pourraient être mal interprétées et nous pourrir la dynamique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des résultats. On a exactement les mêmes joueurs. Mais on avait énormément de blessés, on n'en a quasiment plus, ça aide."