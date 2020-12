[Podcast] Samuel Nadeau raconte son incroyable histoire à Crossover

Animé par le Saumurois Léo Belnou, le podcast Crossover de Ouest-France va à la rencontre des différents acteurs qui font la richesse du basket français. Comme Jim Bilba, Jacques Monclar et même Léo Westermann et David Cozette qui ont été interviewés à tour de rôle par le petit frère de Morgan Belnou, l'un des assistants coachs à l'Asvel.

Récemment, l'un des plus gros prospects du basketball fraçais, Samuel Nadeau, est revenu sur sa carrière. Premier Français à signer au Real Madrid et promis à un bel avenir en NBA, il a privilégié le choix du cœur, pour sa mère. Il se raconte.

"Quand ma mère vient me voir aux États-Unis pour me dire qu'elle a une maladie, j'arrête tout, explique-t-il. Mon objectif, la NBA, j'arrête tout. Souvent les gens me disent, "franchement, Sam, respect. Mais non, moi je suis honnête avec moi-même. Je ne joue pas au basket pour la gloire, je joue au basket pour aider ma mère financièrement. J'aime le basket mais ma mission première était d'aider ma mère et quand elle me dit qu'elle est malade, je ne réfléchis pas. Je vais là où est l'argent. C'est comme ça que je signe un gros contrat au Real Madrid."