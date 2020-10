[Promo] Sky Elite Management se donne les moyens de passer un cap

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sky ELITE MGT

[PUBLI-REDACTIONNEL] Ces derniers mois, l'agence Sky ELITE Management a convaincu de nombreuses joueuses jusqu'en Ligue 2 Féminine ou Lamine Kanté de les rejoindre. Au sein du très concurrentiel marché des agences sportives, Sky ELITE MGT tente de se faire une place.

Issue de la fusion entre l'activité d'un scout et d'une spécialiste de la communication, l'agence qui a placé plus de 60 joueuses dans des clubs professionnels et semi-professionnels la saison passée a décidé de confier l'aspect contractuel à un avocat spécialisé en droit du sport comme dans le foot. Si ce procédé, inédit dans le basketball français, est décrié par la concurrence, l'agence l'estime "précurseur".



