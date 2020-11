[Replay] Amical : Le Portel a pris sa revanche sur Gravelines-Dunkerque (92-89)

Après sa défaite à Sportica vendredi dernier, l'ESSM Le Portel a battu le BCM Gravelines-Dunkerque au Chaudron vendredi, 92 à 89. Les Stellistes ont pu compter sur un très bon Jamar Abrams (25 points à 6/8 à 3-points). Et si l'équipe a encaissé beaucoup de bien, l'entraîneur Eric Girard le comprend bien.

"Evidemment, c’est beaucoup mais il faut voir le contexte où d’abord, on joue sans Benoît (Mangin), notre leader qui a dû être préservé et qui avait très bon au début de match. C’est une absence très importante car c’est souvent lui qui donne le tempo défensivement en étant le premier rideau. Malgré son absence, qui n’est pas grave puisqu’il a pris une béquille, on a vu que sans lui on était capable de jouer au basket. Ce qui est vraiment dommage pour un derby comme celui-là, même amical, c’est qu’on ne puisse pas le partager avec nos fans car nous donnerait forcément de l’élan supplémentaire. Donc, on ne va pas faire la fine bouche, même si on a eu un problème avec McCree qui nous met 12 points dans le deuxième quart. Bon, il finit à 17, donc, on a mieux fait le travail sur lui ce coup-ci. On voit que Wesley a encore besoin de travail, Wojcie aussi."