[Stats] Limoges est l'équipe qui tire le moins dans la raquette mais le plus à 3-points

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans le basket moderne, on dit qu'il n'y a plus deux types de tirs : les tirs intérieurs (dans la raquette, sur des tirs en course, floatters, ou jeu dos au panier) et les 3-points. Les tirs intermédiaires, dit "à mi-distance", sont de plus en plus rares. On s'est ainsi intéressé à l'équilibre des tirs tentés chez les équipes de Jeep ELITE.

Cholet en force à l'intérieur

Aux deux extrêmes, on trouve deux équipes aux profils différents. Cholet est ainsi la formation qui tire le plus souvent dans la raquette (56,1% de ses tentatives, pour 61% de réussite) et le moins à 3-points (29,9%, pour 32,2% de réussite). Pas étonnant lorsqu'on regarde son effectif, avec l'utilisation régulière de deux intérieurs évoluant relativement proche du cercle. En revanche, Limoges et son équipe d'artilleur en chef (Nicolas Lang, Hugo Invernizzi, Philip Scrubb, Marcus Ginyard etc.) est l'équipe qui tire le moins à l'intérieur (37,5%, pour 60,5% de réussite) mais le plus à 3-points (43,2%, pour 38,9% de réussite).

A noter que Boulazac, qui est également la lanterne rouge du championnat, est l'équipe qui utilise le plus le tir à mi-distance (22,6%, pour 37,2%). Au contraire, Le Portel a presque supprimé ce type de tir (10,2%) qui ne leur réussit pas (30,2%, la 17e meilleure adresse devant Monaco, limité à 29%).

Le tableau :