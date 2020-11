"Trop de mauvaises statistiques pour gagner" face à la JL Bourg pour Jure Zdovc et les Metropolitans 92

Au terme d’une rencontre spectaculaire entre deux cadors de Jeep ELITE, l'arrière de la JL Bourg Danilo Andjusic a mis fin aux espoirs des joueurs des Hauts-de-Seine en marquant un 3-points en fin de rencontre. C’est la première défaite de la saison en Jeep Elite pour les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois. Et avant de rentrer dans l’analyse de la rencontre, Jure Zdovc s’est montré fair-play envers Savo Vucevic et ses hommes.

L’entraineur analyse ensuite cette rencontre en pointant du doigt les statistiques trop faibles de ses joueurs pour espérer gagner la partie.

« Nous n'avons pas assez bien joué pour gagner ce match, même si nous avons des situations à la fin pour forcer la prolongation. Beaucoup de nos joueurs étaient dans un mauvais jour. C’est difficile de gagner contre une équipe solide et très expérimentée comme Bourg. Notre 2e mi-temps n'était pas bonne, notre entame de match non plus. On a fait trop de fautes. Nous avons perdu beaucoup de ballons, nous avons été faible au rebond et c'est pourquoi nous avons perdu.