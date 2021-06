"Une grande fierté" pour Pierre Pelos, élu meilleur sixième homme de Jeep ÉLITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

En tout début de printemps, Pierre Pelos nous avait longuement parlé de la difficulté d'avoir eu à renouer avec un rôle en sortie de banc, derrière le monument Zachery Peacock, alors que tous les ballons passaient par lui à Fos-Provence. Il semblerait pourtant que l'intérieur de la JL Bourg ait bien su apprivoiser son nouveau costume puisqu'il a reçu lundi soir, devant le public d'Ékinox, son trophée de meilleur sixième homme de la saison de Jeep ÉLITE.

Succédant à Louis Labeyrie (2017), D.J. Stephens (2018) et Ali Traoré (2019), l'ancien surveillant d'internat du lycée Saint-Cricq de Pau a tourné à 10,6 points à 50%, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive pour 12,9 d'évaluation en 22 minutes de moyenne. Le tout avec 25 matchs sur 34 démarrés sur le banc de touche. Suffisant pour s'offrir un deuxième trophée individuel d'envergure, après celui de MVP de la finale des playoffs de Pro B (en 2018), soit une nouvelle ligne de plus à ajouter à sa formidable odyssée, de la RM2 à l'Europe.

« C'est une grande fierté », savoure-t-il. « Ce n'est pas toujours facile de sortir du banc et je l'ai plutôt bien fait cette année, sachant qu'il y avait encore Zack devant moi qui a fait un gros boulot. Arriver en relais ou à côté de lui, ce n'est pas évident. Je ne pensais pas l'avoir très bien fait non plus mais il y a la récompense au bout, j'en suis plutôt fier. [...] Zack s'en va, c'est moi qui reprend son poste maintenant. Beaucoup de choses vont changer, mais il restera toujours l'image de ce club. Je vais endosser son rôle et le prendre à cœur pour essayer de faire comme lui, si ce n'est mieux, afin d'amener la JL toujours plus haut. [...] Cette saison, il m'a préparé la place. Il a effectué une sorte de passage de témoin, il m'a énormément parlé tout au long de l'année. »

Sous les ordres de Laurent Legname, Pierre Pelos sera désormais attendu comme l'un des vrais leaders de cette JL nouvelle version. Signataire d'un nouveau contrat jusqu'en 2023, avec des clauses de sortie chaque été, le Gersois aura ainsi tout le loisir de tenter d'enrichir son palmarès.



Pierre Pelos avec son trophée